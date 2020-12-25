Кукишъ «Белое знамя»

Исполнитель: Кукишъ, Название: «Белое знамя»

Исполнитель: Кукишъ, Название: «Белое знамя», Стиль: панк-рок, Год: 2020

«Кукишъ» - необычайно озорной, драйвовый и, что немаловажно, идейный проект родом из Ульяновских краев. Лидер группы Стас Кукушкин — музыкант, писатель и просто пассионарий — озаботился в последние годы изданием своих архивов. «Белое знамя» - 25-минутная запись десятилетней давности. По по своему напору и протестному запалу она запросто даст фору многим новым панк-релизом.

Белое знамя — это реакция Кукушкина на стремительное превращение мира в Освенцим, а библиотек — в полыхающие костры. В такой ситуации под жгучий гитарный забой проще уйти в пораженчество и эскапизм, нежели присоединяться к тем, кто самозабвенно уничтожает объекты культурного наследия или жадно жует синтетические «котлетки» из еще одной песни альбома.

Не по пути Кукушкину и с теми, кто дуром прет напролом, повинуясь стадным инстинктам, в панк-вальсе «Табуны» или чье «Резиновое сердце» методично стучит суррогатным имитатором. В песне «Песочные человечки» (с цитатой из Маяковского!) им выносится приговор не хуже того, что звучит во «Все, как у людей» «Гражданской обороны». Проще объявить этой обрыдшей реальности «Деструктивизм», нежели шагать в ногу с ней.

В «Железнодорожной» спасение от этого мира видится как лихая поездка на поезде, причем — желательно в качестве машиниста. Ну а поскольку поезд в русском роке — это привычный символ смерти, в таком ключе перекодирована «Электричка» Виктора Цоя. В подаче Кукушкина герой кавера на «ГО» страдает от похмелья и воспринимает пригородное транспортное средство как лодку Харона. И в самом деле, может быть, ТАМ будет чуть лучше? 

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