Западный фронт «Господин Никто»

Исполнитель: Западный фронт, Название: «Господин Никто», Стиль: готик-рок, Год: 2019

Роман Ремарка «На западном фронте без перемен» сильно повлиял на экзистенциальных панков, возводящих свою генеалогию к «Гражданской обороне». Песни с таким назаанием есть у «Чернозема» и у «Банды Четырех». А Ник Вдовиченко, живущий ныне в Питере, основал в 1994-м в Актюбинске группу «Западный фронт». Во всех приведенных случаях смысл заглавий примерно одинаков: духовная стагнация или барьер на жизненном пути, который надо во что бы то ни стало преодолеть.

С преодолением и непрерывным творческим развитием у Ника Вдовиченко — полный порядок. Альбомы выходят один за другим, причем — как шуточные, так и предельно серьезные. Разнится и звучание этих работ — от тяжелого блюза диска «Слово» до романсовой расслабленности «H2Q». Поневоле задумаешься о том, что, возможно, в авторе живет несколько креативных «я». Когда они не мешают друг другу, получается калейдоскоп и фейерверк. А состояние, когда они действуют по принципу Лебедя, Щуки и Рака отражено в пластинке «Господин Никто».

Альбом о потере себя получился сумрачным, монохромным, одним словом — готический. В его записи принимали участие 11 музыкантов, поэтому саунд местами — почти симфонический, а кое-где на горизонте возникает даже варган. Одной из главных для понимания замысла альбома является песня «Электричество». В ее тексте идет речь о том, что для пепредачи сути вещей не обязательны слова, поэтому диск стартует с ее инструментальной версии, а завершается — полноценной.

Состояние мучительной душевной раздвоенности передается с помощью мотива оборотничества («Это не я») или одержимости («Господин Никто», «Черный ангел»). Весьма оригинально расщепленное «я» накладывается на проблему взаимоотношения полов. В «Тени» поется, что у влюбленных одна на двоих тень, и эта мысль подчеркивается сочетанием женского вокала Надежды Юхий и мужского, принадлежащему Нику Вдовиченко (в свою очередь, его партии в какой-то момент тоже начинают двоиться).

В историческом плане двойничество понимается как «Вечное возвращение». В религиозном — балансирование между парадоксами: в песне «Так говорил Заратустра» напоминается, что «все, что отдашь — твое» и утверждается, что проявлением смирения могут быть и пощечины. Возможно, таким образом Вдовиченко развивает мысль Константина Кинчева: «Как смиренье — глаза Заратустры, как пощечина — Христос»).

Диссоциация подразумевает и наличие альтернативных вариантов песен. Здесь есть, чем поживиться в бонусах. «Господин Никто» звучит здесь в виде энергичного гитарного боевика. «На Николиной горе» исполняется а капелла. А не вошедший в основной трек-лист «Виртуальный мир» представлен в целых двух версиях — дабовой и рейвовой. Причем в последнем случае электронные эффекты достигаются преимущественно посредством голоса.

Нельзя не отметить атмосферного дизайна альбома от лейблаTrue Fanatics. Источником обезличивания становится здесь Санкт-Петербург, как, например, и в повестях Достоевского. Личное начало растаорилось в неоновых вывесках, а логотип группы — запутался в проводах.