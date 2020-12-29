Черная Ленточка «Родной»

Исполнитель: Черная Ленточка, Название: «Родной», Стиль: психоделический панк, Год: 2020

«Черная Ленточка» стабильно выпускает по одному диску в год. Тем не менее, ее лидер Владимир Селиванов работает на опережение, потому материала в его загашниках всегда гораздо больше, чем успевает увидеть свет. Например, «Родной» - это вторая часть триптиха, а первая вышла год назад и называлась «Сказки».

Каждый релиз «Черной Ленточки» все больше напоминает виртуозно сделанный шах в шахматной партией со смертью. Успех музыкантов в этой игре зависит от постоянно изменяющейся тактики. Если в альбоме «Первый» на передний план выдвигался обреченный героизм, то в «Сказках» - сверхреальность мифа, выстраивающая надежную защиту от гибели и тления.

«Родной» - это про детство, потерянную страну, постоянное возвращение к истокам. Об эпохе, когда деревья были большими, Владимир Селиванов поет без тени ностальгии и сентиментальной расслабленности. Напротив, постоянно упоминающиеся в альбоме березы (как неотъемлемая примета русского пейзажа) появляются в альбоме в жутковатом контексте. Они то прорастают сквозь бездыханное тело героя, то служат ему «мясом» (вероятно – реминисценция на заметно повлиявшую на Владимира Селиванова «Поветь о настоящем человеке» Бориса Полевого).

Победа над смертью знаменует возвращение в детство, сравнимое с концом света и Вторым Пришествием. А этот процесс, безусловно, может быть драматичным и мучительным – хотя бы потому, что перерождение радикально меняет человека. Так что радости узнавания может и не произойти. Цитату об этом из песни прежней команды Селиванова «Красные Звезды» «Никто» изящно внедряется в мелодекламацию «Мандарины».

Черпая силу в детских впечатлениях, Селиванов предлагает в «Родном» несколько переосмысленных песен «Красных Звезд». Прежде всего, это «Заклинание» - одна из самых важных для него вещей, написанная еще в юности как средство защиты от пограничного состояния, вызванного болезнью. Теперь это – шаманизм в чистом виде с глубоким басом и бескрайними психоделическими клавишами. «Сады земных наслаждений» - тоже своеобразный привет из селивановского детства, когда была придумана ключевая фраза «Босх любит Бога, Бог любит Босха».

«Родной» побуждает к прямому действию, отчаянному броску в неведомое. Любое следование чужим инструкциям для Селиванова неприемлемо – будь то хоть даже Библия, в песне о которой дети суровыми голосами выносят приговор «уставу концлагеря». Земная жизнь со всеми ее благами ничего не стоит перед мигом прозрения, без которого она теряет всякий смысл. А трансперсональная экспедиция в манящий СССР под дворовые аккорды гитары полна опасностей, но необходима для дальнейшего шага вперед.

Финал альбома – «Стертая память», об амнезии, которая избавляет от ненужного мельтешения впечатлений и тянущих на дно привязанностей. Однако в CD-версии предусмотрены еще четыре бонуса, в которых разворачиваются самые драматичные события. В мелодекламации «В театре» появляется распятый на звезде Сатана – примета свершившегося Армагеддона, так однако и не утихомирившего обывателей, смотрящих на все высокомерно из лож. «Полный п…» - иначе об этом и не скажешь. Но подоспевший напрямую из последнего альбома «Красных Звезд» «Поезд Апрель» утверждает окончательное торжество над смертью тех, кто, презрев пространство, время и сады земных наслаждения, воскрес вместе с Христом.