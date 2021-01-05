Слушать музыку онлайн в 2021?

Выставка «Потрогай музыку» © KM.RU, Илья Шабардин

Тысячи людей время от времени любят послушать хорошую музыку.

Любителям музыки прошлого приходилось тяжело. На протяжении разных времён поменялось много вариантов для прослушивания любимых треков. Это были и пластинки в проигрывателях и плееры с аудиокассетами и долгие загрузки музыкальных дорожек на диск компьютера… Интернет кардинально изменил жизнь каждого. В наше время технологий и интернета для прослушивания музыки  нет ничего проще. Большинство людей сейчас предпочитают слушать музыку онлайн. Ведь у данного способа есть ряд преимуществ.

Самым главным преимуществом является экономия места в памяти телефона, планшета, на диске компьютера. Для прослушивания любимой музыки теперь нет необходимости ее скачивать/сохранять. Благодаря современным технологиям все любимые песни можно найти в сети интернет.

 Не маловажным является экономия времени. Теперь не требуется томиться в ожидании, пока сохранится альбом с любимыми песнями, а потом долго сортировать треки по исполнителям или другим категориям. Достаточно скачать web- приложение или открыть сайт, найти в поисковой строке песню и нажать на кнопку «плей».

 Удобство поиска тоже является преимуществом. В сети интернет можно с помощью подборок найти музыку по группам- праздники, исполнитель, название песни или ключевое слово. Композиции легко найти через поисковую строку. Большой выбор произведений облегчит поиск, а так же мгновенные всплывающие варианты.

 Также в наше время при прослушивании музыки онлайн, в приложениях или сайтах, важным является отсутствие риска нарушить авторские права. В современном мире все отстаивают свои права. За это сейчас активно ведут борьбу администраторы и модераторы многих сайтов, групп и сообществ.

Прошло время пластинок, аудиокассет и дисков. Сегодня можно найти много ресурсов для прослушивания музыки. Ниже приведены примеры.

Большой выбор композиций и удобный интерфейс на сайте mp3uks.ru .

«Яндекс. Музыка» насчитывает миллионы треков как для скачивания, так и для прослушивания онлайн.

Apple Music включает более 60 млн.песен.

А так же популярны такие сервисы, как Google Play Music, Deezer, Spotify, YouTube Music и многие другие ресурсы.

Следует сделать вывод: прослушивание музыки онлайн в наше время очень популярно, потому что очень удобно. Многие регулярно делают это бесплатно или за совсем небольшие деньги, на основе подписки.

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