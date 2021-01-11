Александр Иванов и группа «Рондо», 15 января, «16 Тонн»

Александр Иванов и группа «Рондо», 15 января, «16 Тонн»

Так или иначе, одно можно сказать с уверенностью: Александр Иванов и группа «Рондо» — это штучный товар, подобный которому сегодня можно пересчитать по пальцам одной руки

Еще в конце 80-х концертная география коллектива была настолько широкой, что им могла бы позавидовать любая современная «звезда». На одной только Аляске (США) группа сыграла более 10 концертов. Из выступлений в Осаке и Токио впоследствии сложился альбом «Рондо в Японии», а все выступления на европейских фестивалях и в клубах и не перечислить. Все эти годы остается неизменным подход музыкантов к звуку и шоу: это всегда работа только живьем и по самым высоким мировым стандартам, с использованием актуальных технологических и художественных решений.

«Бледный бармен», «Я буду помнить», «Боже, какой пустяк!», «Московская осень» — эти хиты и многие другие песни зал всегда поёт хором, это любимая музыка нескольких поколений. Это встреча с собственной молодостью, которая никого не оставит равнодушным. Это гарантированное ощущение праздника. 

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