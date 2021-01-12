Клуб филофонистов вернется в легендарную «Горбушку»

13:02 12.01.2021

Шестнадцатого января клуб филофонистов вернется в московский ДК Горбунова — то самое место, где стартовала его история в 1987 году.

В этот день в ДК им. Горбунова посетители смогут ознакомиться с несколькими московскими магазинами, торгующими винилом, также состоится презентация книг издательства Rock-ExPress, среди которых стоит отметить энциклопедию «Британский винил. Часть 1». В рамках празднования двадцатилетия журнала InRock состоится презентация книги посвященной отечественному прогрессив-року.

В 1987-м инженер завода им. Хруничева Игорь Тонких организовал в принадлежащем заводу ДК им. Горбунова московский клуб филофонистов «Рекорд» под предводительством Бориса Симонова. Изначально клуб играл роль площадки знакомств коллекционеров грампластинок и меломанов западного рока. Упорядочивание движения филофонистов позволило им выйти из лесов, где приходилось подпольно торговать и обмениваться винилом, бегая от милиции.

После появления клуба филофонистов обмен и продажа винила приняли более менее цивилизованный вид, к тому же он породил такой феномен, как «Горбушка». Непосредственно из «Горбушки» выросли некоторые известные впоследствии фирмы, например, группа компаний FeeLee, которую основал всё тот же Игорь Тонких.

На рубеже веков клуб филофонистов упразднили, а дисками торговали в ТЦ «Горбушкин двор» и по-прежнему являясь местом встреч и общения фанатов винила. Со временем сменилось название на Vinyl Market и вот под этим названием клуб филофонистов возвращается в родные стены.

Автор: Александр Плеханов