The Second Approach Trio, Алексей Круглов, Михаил Митропольский, 19 января, Клуб Алексея Козлова
Жанр – музыкальная драма с неизвестным числом актов.
Авторы и исполнители – Трио «Второе Приближение» (Андрей Разин – рояль, перкуссия; Татьяна Комова – пение, перкуссия; Игорь Иванушкин – контрабас, перкуссия); Алексей Круглов – саксофоны, говорение слов; Михаил Митропольский – общее конструирование, говорение слов.
У всей этой пятерки – два общих качества: они искусные импровизаторы и непредсказуемые выдумщики.
Что и будет подтверждено вечером 19 января.
Начало в 20.00.
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