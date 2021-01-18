The Second Approach Trio, Алексей Круглов, Михаил Митропольский, 19 января, Клуб Алексея Козлова

02:38 18.01.2021

Вечером 19 января в Клубе Алексея Козлова на Маросейке вашему вниманию будет представлены «Cказки Пушкина, или Мартовские коты»

Жанр – музыкальная драма с неизвестным числом актов.

Авторы и исполнители – Трио «Второе Приближение» (Андрей Разин – рояль, перкуссия; Татьяна Комова – пение, перкуссия; Игорь Иванушкин – контрабас, перкуссия); Алексей Круглов – саксофоны, говорение слов; Михаил Митропольский – общее конструирование, говорение слов.

У всей этой пятерки – два общих качества: они искусные импровизаторы и непредсказуемые выдумщики.

Что и будет подтверждено вечером 19 января.

Начало в 20.00.