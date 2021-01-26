Манагер и Родина «Концерт в Клубе Сердце» (2 издания)

Исполнитель: Манагер и Родина, Название: «Концерт в Клубе Сердце», Стиль: панк-рок, Год: 2020

Соратник Егора Летова Олег «Манагер» Судаков — интуит и философ от сохи, чьи мысли порою опережают возможности их воплощения. Наверное, поэтому живые выступления точнее передают его неуемную энергетику. Дело оставалось только за малым: зафиксировать такой эталонный концерт.

Питерский клуб «Сердце» как раз оказался подходящей локацией для осуществления столь непростого замысла. Именно здесь в свое время был зафиксирован своего рода живой трибьют «Летов в Сердце» с участием Кузи УО и Андрея Машнина. Сет же Манагера прозвучал на фестивале «Субботник» 22 сентября 2018 года, где также выступал возрожденный им и Кузей УО проект «Коммунизм».

Ничего случайного на концертнике Манагера нет. На барабанах играет канонический участник «Родины» - легендарный Александр Андрюшкин. «Басит» Алекс «Штакет» Поляков, также отметившийся во многих группах, причастных к сибирскому экзистенциальному панку. Гитарист Михаил «Джаггер» Прошин участвует также в нынешней инкарнации барнаульской «Теплой Трассы». Состав прекрасно сыгран — свойственная песням Манагера «прыгучесть» прекрасно передана. Отлично сработал Прошин — хороши и его победоносные соло в «Кем быть», и постпанковые риффы в «Безразличном итоге», и ска-отрыв в «На блаженном острове коммунизма».

Сам Олег Манагер здесь весьма немногословен (не правда ли, звучит как оксюморон?), но говорит исключительно по делу. Его напутствие «И Родина начинает свое выступление» актуализирует прямой смысл слова «Родина» и автоматически вызывает внутри неравнодушных слушателей чувство невольной гордости за страну.

Примечателен и историософский комментарий Судакова к соц-артовым «Лозунгам» - дескать, вот она — вечная проблем всех строев России. В публицистике Манагера можно найти глубоко справедливое замечание о том, что в России на протяжении всей ее истории менялись только декорации, а три класса оставались неизменными - правители, смотрители и исполнители. «Лозунги» углубляют этот вывод: вот поэтому вместо свободы у нас — плеть, а взамен Бога — страх. На те же смыслы работает и смена интонации в «Беззащитном человечке»: на строчке «а, может, внезапно, переменится участь» Манагер горько усмехается.

Самоотдача зала прекрасно ощутима даже на записи. Зрители то продолжают вокализы Манагера, даже когда они спеты, то одобрительно подгоняют: «Давай-давай, дальше!» И Судаков «дает», то вплетая фрагмент «Некрофилии» ГО в скроенный по лекалам раннего Егора Летова «Мавзолей», то довольно аутентично исполняет «гробовский» «Лес», который, кстати, и завершает программу.

Диск «Концерт в клубе Сердце» издан питерским лейблом TrueFanatics в двух вариантах оформления — матовом и глянцевом диджипаке. С эстетической точки зрения они равноценны, поэтому делайте выбор по своим предпочтениям.