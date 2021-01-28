Ночные снайперы «The Best 25»

Исполнитель: Ночные снайперы, Название: «The Best 25», Стиль: рок, Год: 2018

Выражение «вечно молодой» затаскано донельзя. Поэтому, к сожалению, не сразу можно рассмотреть его глубинное значение, исчерпывающе отражающее суть рокеров. У любой успешной группы есть такие песни, исполняя которые, музыканты перестают испытывать на себе груз лет и пережитого опыта. Из таких переигранных заново вещей «Ночные снайперы» составили сборник «The Best 25».

Диана Арбенина не раз говорила, что все песни для нее, как родные дети, и нелюбимых нет. В то же время, среди них найдутся такие, которые и поклонников, и исполнителей вводят в особое состояние сознания. «Эти 13 самые взрослые и крепкие, - написано во вступительном слове Арбениной к CD-изданию сборника. - Но только внешне. Внутри каждой из них открытое юное сердце. В каждой из них мое сердце в тот миг когда я выхожу на сцену и пою их вам».

Стук «открытого юного сердца» прекрасно был слышен в чертовой дюжине этих песен и в их первых вариантах. А вот со «взрослым и крепким» звучанием дело обстояло сложнее. Диана Арбенина много рассуждала о том, насколько поздно пришли «Ночные снайперы» к эталонному саунду. Например альбом «Рубеж», ставший для многих «снайперских поклонников» некой константой и точкой отсчета, она откровенно недолюбливает. А идеальной по звучанию пластинкой объявляет «Цунами».

С «Цунами» в «The Best 25», впрочем, тоже есть немало вещей — заглавная, «Пароходы», «Катастрофически», «Столица», «Зву-чи» - но они подверглись скорее косметическим изменениям, став звучать более весомо и упруго. Исключение составляет «Розы», в которых «Снайперы» отошли от откровенно шансонной подачи, а о серьезности Арбениной свидетельствует ее призывный возглас «рок-н-ролл!». То же касается и «Морячка» из более позднего альбома «Бонни и Клайд». Здесь даже появился забористый гитарный бридж, удачно озвучивающий наиболее кровавую сцену.

Заметно обросли мускулами песни с критикуемого Арбениной «Рубежа». Взять даже заглавную композицию — в арбенинских интонациях тут ощутим привкус пережитого опыта, поэтому многие строчки произносятся то игриво, то язвительно. А ведь раньше здесь царило неприкрытое напряжение, и в некоторых концертных версиях после строчки «меня встретит хозяйка и посмотрит на часы» можно было услышать в свое время досадливое «вот дура!»

Не так однозначно вышло с «Кошкой». В «рубежном» варианте этой песни чувствуются ершистость и неуверенность, присущие и самой столичной героине. Тяжелое блюзовое вступление в новой версии не отставляет от этих эмоций и следа, что людьми, которые 20 лет избывали в этой песне переживания первой любви, может быть воспринято неоднозначно. Впрочем, ко второму куплету когнитивный диссонанс почти полностью исчезает, особенно, когда Арбенина добавляет веское «так» к строчке «в ядерно-солнечном прячет себя». А вообще «Снайперам» давно пора задуматься о симфонической версии «Кошки» - как задумались уже они о второй части «бэста».