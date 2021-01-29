Как выбрать первую гитару

00:40 29.01.2021

Покупка первой гитары - волнительное событие в жизни увлекающегося музыкой подростка. И не только волнительное - первая гитара может как развить слух и чувство ритма, так и безнадежно его испортить. Заодно отбив интерес к занятиям музыкой как таковой.

"Акустика" или "электро"?

Заглянув в интернет-магазин музыкальных инструментов можно убедиться в том, что сейчас легко найти как очень бюджетные электрогитары, так и очень дорогие акустические гитары с усилителем. Или же - купить "ноунейм"-гитару за очень маленькие деньги.

Часто представители старшего поколения вспоминают о том, как учились играть на самых непрезентабельных инструментах. Но забывают вспомнить о том,что ничего лучше Am, Dm, C выучить так и не смогли.

Если подросток настроен решительно, но еще совсем не умеет играть на гитаре, то лучше покупать акустический инструмент в средней ценовой категории. Если он уже имеет некоторые базовые навыки (например, дома уже была акустика), то можно сразу купить электрогитару. Умея играть на "акустике", освоить электрогитару несколько проще, чем наоборот.

Нужен ли усилитель?

Соседи, наверняка, скажут,что усилитель совершенно точно не нужен. Разумеется, если речь идет о покупке электрогитары, то вопрос теряет смысл. Если тренироваться "на сухую" на электрогитаре еще можно, то полноценно репетировать - уже нет.

"Комбик" для гитары акустической также желательно купить, так как он:

позволяет лучше замечать ошибки на репетициях;

развивает навыки более аккуратной игры;

позволяет привыкнуть к усиленному звуку.

Современные усилители легко настроить на любой уровень громкости. То есть, в теории, усилитель звука может звук не усиливать. Разумеется, тренироваться играть на "акустике" можно и нужно не только с усилителями.

Выбор ценовой категории

На данный момент гитары в средней ценовой категории научились делать десятки, а, возможно, и сотни производителей по всему миру. Конечно, каждый начинающий гитарист может назвать с десяток причин почему следует покупать именно Ibanez или "Гибсон" и только их. Но практика показывает, что бренд гитары имеет все меньшее значение. А вот значение ценового сегмента возрастает.

Разумеется, всегда есть шанс купить не очень хорошую (или даже плохую) гитару за большие деньги. Но если выбирать из топ-30 производителей, не гнушаясь в том числе и компаниями из Восточной Европы и Юго-Восточной Азии, то можно выбрать хорошую первую гитару для занятий, не переплатив "за бренд". Впрочем, счастья от обладания собственным "Гибсоном" это, конечно, не зааменит.