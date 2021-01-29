Optimystica orchestra, 4 февраля, «Москва»
4 февраля Optimystica orchestra сыграет большой зимний концерт в Москве клуб Москва
Оркестр “Optimystica” — это уникальный в своём роде коллектив, состоящих из признанных звёзд петербургской музыкальной сцены. Филигранный авторский материал, который характеризует бережное сохранение знаменитой “ленинградской” песенной и джазовой традиции, большие, по-настоящему “голливудские” аранжировки и вечные темы песен — освоение космоса, радость географических открытий, настоящая дружба и неповторимая петербургская меланхолия — все это делает коллектив настоящим городским музыкальным символом, где в каждой ноте и каждом слове выкристаллизовалось все то, чем так привыкли гордиться петербуржцы как в грозные, так и в радостные моменты нашей непростой жизни.
Cимволическая сборная петербургского рока появилась на свет в связи с российской премьерой киноальманаха “На 10 минут старше: Виолончель” весной 2004 года. Эта история – суровые рок-артисты во главе с фронтменом Tequilajazzz Женей Федоровым, переодевшись в строгие костюмы, исполняют более или менее эстрадную музыку – была слишком хороша, чтобы не получить продолжение.
И оно последовало: в 2005 году у оркестра вышел дебютный альбом “Полубоги вина” – 11 умных и красивых поп-песен, инспирированных музыкой в диапазоне от ска до босса-новы и сыгранных на инструментах вроде кантеле (изготовленных на заказ финских гуслей, которые Федорову подарили музыканты с их родины). Презентация пластинки с успехом прошла на российской сцене, а затем была отмечена зрителями во время гастролей в США.
Но даже временный распад “Ленинграда” не облегчил решение логистических ребусов, с которыми была связана любая совместная деятельность десятка музыкантов из полудюжины активно гастролирующих групп, поэтому играл оркестр нечасто, а записывался – и того реже.
В период с 2010 по 2014 Optimystica, избавившись от формального уточнения, выпустила несколько EP: “Иду налегке”, и “Маленькая Хонда”. В фестивальном активе оркестра с 2012-2016 фестивали Усадьба Jazz, Stereoleto, фестиваль Seasons в Музеоне, фестиваль в Зеленом Театре (парк Горького) и т.д.
Осенью 2016 группа выпустила новый альбом “Соленый как солнце”, а также документальный фильм об оркестре под названием “Все что делает река”.
Что до обновленного состава Optimystica, то он теперь выглядит вот так:
Иван Неклюдов (Sunsay, SPb Ska Jazz Revue) — баритон-сакс
Александр Плюснин (Sunsay, SPb Ska Jazz Revue) — труба, флюгельгорн
Антон Вишняков (DDT, Sunsay,SPb Ska Jazz Revue) — тромбон
Шатохин Роман (Tequilajazzz) — гитара
Игорь Розанов (Препинаки) — барабаны
Сергей Егоров (SPb Ska Jazz Revue) — перкуссия
Гуля Наумова — скрипка, бак-вокал
Павел Вовк (“Мумий Тролль”) — бас
Слава Быстров (Cuba Jam, SPb Ska Jazz Revue) — клавишные
Женя Федоров (Zorge, Tequilajazzz) — вокал, кантеле, мелодика
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