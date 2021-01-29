Optimystica orchestra, 4 февраля, «Москва»

17:53 29.01.2021

«Optimystica — это до сих пор музыка моего детства, к которой я время от времени как к корням возвращаюсь и просто испытываю от этого радость» — говорит Женя Федоров

4 февраля Optimystica orchestra сыграет большой зимний концерт в Москве клуб Москва

Оркестр “Optimystica” — это уникальный в своём роде коллектив, состоящих из признанных звёзд петербургской музыкальной сцены. Филигранный авторский материал, который характеризует бережное сохранение знаменитой “ленинградской” песенной и джазовой традиции, большие, по-настоящему “голливудские” аранжировки и вечные темы песен — освоение космоса, радость географических открытий, настоящая дружба и неповторимая петербургская меланхолия — все это делает коллектив настоящим городским музыкальным символом, где в каждой ноте и каждом слове выкристаллизовалось все то, чем так привыкли гордиться петербуржцы как в грозные, так и в радостные моменты нашей непростой жизни.

Cимволическая сборная петербургского рока появилась на свет в связи с российской премьерой киноальманаха “На 10 минут старше: Виолончель” весной 2004 года. Эта история – суровые рок-артисты во главе с фронтменом Tequilajazzz Женей Федоровым, переодевшись в строгие костюмы, исполняют более или менее эстрадную музыку – была слишком хороша, чтобы не получить продолжение.

И оно последовало: в 2005 году у оркестра вышел дебютный альбом “Полубоги вина” – 11 умных и красивых поп-песен, инспирированных музыкой в диапазоне от ска до босса-новы и сыгранных на инструментах вроде кантеле (изготовленных на заказ финских гуслей, которые Федорову подарили музыканты с их родины). Презентация пластинки с успехом прошла на российской сцене, а затем была отмечена зрителями во время гастролей в США.

Но даже временный распад “Ленинграда” не облегчил решение логистических ребусов, с которыми была связана любая совместная деятельность десятка музыкантов из полудюжины активно гастролирующих групп, поэтому играл оркестр нечасто, а записывался – и того реже.

В период с 2010 по 2014 Optimystica, избавившись от формального уточнения, выпустила несколько EP: “Иду налегке”, и “Маленькая Хонда”. В фестивальном активе оркестра с 2012-2016 фестивали Усадьба Jazz, Stereoleto, фестиваль Seasons в Музеоне, фестиваль в Зеленом Театре (парк Горького) и т.д.

Осенью 2016 группа выпустила новый альбом “Соленый как солнце”, а также документальный фильм об оркестре под названием “Все что делает река”.

Что до обновленного состава Optimystica, то он теперь выглядит вот так:

Иван Неклюдов (Sunsay, SPb Ska Jazz Revue) — баритон-сакс

Александр Плюснин (Sunsay, SPb Ska Jazz Revue) — труба, флюгельгорн

Антон Вишняков (DDT, Sunsay,SPb Ska Jazz Revue) — тромбон

Шатохин Роман (Tequilajazzz) — гитара

Игорь Розанов (Препинаки) — барабаны

Сергей Егоров (SPb Ska Jazz Revue) — перкуссия

Гуля Наумова — скрипка, бак-вокал

Павел Вовк (“Мумий Тролль”) — бас

Слава Быстров (Cuba Jam, SPb Ska Jazz Revue) — клавишные

Женя Федоров (Zorge, Tequilajazzz) — вокал, кантеле, мелодика