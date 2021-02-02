Текстовик «Арии» помог «Тараканам!» довести до ума песню из нового альбома

Закрытая презентация первой части нового альбома группы «Тараканы!» «15 (...и ничего, кроме правды) состоялась в Музее культовых автомобилей М.О.С.Т в последний день января

«Адская пандемия» не позволила сделать группе презентацию пластинки с общедоступным входом. Однако «Тараканы!» всегда отличались мобильностью и креативностью, а поэтому не могли себе позволить совсем оставить поклонников без торжественной вечеринки, тем более — в год своего тридцатилетия. Поэтому на приватное мероприятие в столь экзотическом месте было решено созвать акционеров альбома, друзей группы и немногочисленных представителей прессы.

Импровизированная сцена музея располагалась аккурат между роскошным «Понтиаком», доступным лишь небожителям, и полицейским «Фордом». Странно, что «Тараканы!» не вспомнили по этому поводу свою песню «Бог и полиция», зато в первой части команда отыграла всю первую часть «Пятнашки» в установленном порядке. Эксклюзив был полнейший, поскольку из этого материала вживую доселе обкатывалось лишь три песни. И начали «Тараканы!» именно с премьер.

«Голый король», уже полюбившийся поклонниками, стал вторым композиторским опытом в группе для бас-гитариста Александра Пронина, снабдившего песню роскошным бриджем с хозяйского плеча. А к «Чем пахнут деньги» музыку сочинил гитарист Игорь Рыбин. В этот вечер на нем лежали все гитарные партии, потому что не было Дмитрия Кежватова, задействованного в реюнионе группы «Кино».

История радиохита «32 мая» оказалась тесно связанной с судьбой другой песни альбома - «Громче грома». Изначально текст первой предназначался для второй, но тут взбунтовался автор музыки — Кежватов. Узнав об этом, автор текстов группы «Ария» Александр Елин вызвался помочь «Тараканам!». Так возникла композиция «Громче грома», текст которой лидер «Тараканов!» Дмитрий Спирин, правда, переделал на 90%, но суть песни и каркас припевов остались первоначальными.

Не менее увлекательная предыстория оказалась и у «Прокрастинаторов». Весной в самоизоляции Дмитрия Спирин развлекался тем, что сочинял песни на набросанные фанатами в Инстаграме идеи. Так появилось посвящение любимой еде «Пирожное картошка» и «Кнопка стоп» о сексе с роботом. Прочие же идеи нередко отличались меньшей оригинальностью, поскольку крутились преимущественно вокруг коронавирусного локдауна. Но Сид не обошел стороной и эту животрепещущую тему, разразившись «Прокрастинаторами».

Вторая часть концерта целиком представляла собой, по словам Спирина, блок в стиле ретро («Самый счастливый человек на Земле», «5 слов», «Я смотрю на них» и др.). Впрочем, и здесь не обошлось без неожиданностей, ибо обозначенную в сет-листе «Кто-то из нас двоих» музыканты заменили в итоге на сразу две вещи из своего недавнего тура «Верно мне мой 97-й» - «Дурная башка» и «Поезд в сторону Арбатской».

Не обошлось и без поучительных историй. По поводу финальной «Тишина — это смерть» Спирин признался, что она родилась из прочитанного на английском социального слогана о СПИДе. Фигурировавшее там слово «молчание» он перевел как «тишина», из чего и родился этот концепт.