Текстовик «Арии» помог «Тараканам!» довести до ума песню из нового альбома

Текстовик «Арии» помог «Тараканам!» довести до ума песню из нового альбома

Закрытая презентация первой части нового альбома группы «Тараканы!» «15 (...и ничего, кроме правды) состоялась в Музее культовых автомобилей М.О.С.Т в последний день января

«Адская пандемия» не позволила сделать группе презентацию пластинки с общедоступным входом. Однако «Тараканы!» всегда отличались мобильностью и креативностью, а поэтому не могли себе позволить совсем оставить поклонников без торжественной вечеринки, тем более — в год своего тридцатилетия. Поэтому на приватное мероприятие в столь экзотическом месте было решено созвать акционеров альбома, друзей группы и немногочисленных представителей прессы.

Импровизированная сцена музея располагалась аккурат между роскошным «Понтиаком», доступным лишь небожителям, и полицейским «Фордом». Странно, что «Тараканы!» не вспомнили по этому поводу свою песню «Бог и полиция», зато в первой части команда отыграла всю первую часть «Пятнашки» в установленном порядке. Эксклюзив был полнейший, поскольку из этого материала вживую доселе обкатывалось лишь три песни. И начали «Тараканы!» именно с премьер.

«Голый король», уже полюбившийся поклонниками, стал вторым композиторским опытом в группе для бас-гитариста Александра Пронина, снабдившего песню роскошным бриджем с хозяйского плеча. А к «Чем пахнут деньги» музыку сочинил гитарист Игорь Рыбин. В этот вечер на нем лежали все гитарные партии, потому что не было Дмитрия Кежватова, задействованного в реюнионе группы «Кино».

История радиохита «32 мая» оказалась тесно связанной с судьбой другой песни альбома - «Громче грома». Изначально текст первой предназначался для второй, но тут взбунтовался автор музыки — Кежватов. Узнав об этом, автор текстов группы «Ария» Александр Елин вызвался помочь «Тараканам!». Так возникла композиция «Громче грома», текст которой лидер «Тараканов!» Дмитрий Спирин, правда, переделал на 90%, но суть песни и каркас припевов остались первоначальными.

Не менее увлекательная предыстория оказалась и у «Прокрастинаторов». Весной в самоизоляции Дмитрия Спирин развлекался тем, что сочинял песни на набросанные фанатами в Инстаграме идеи. Так появилось посвящение любимой еде «Пирожное картошка» и «Кнопка стоп» о сексе с роботом. Прочие же идеи нередко отличались меньшей оригинальностью, поскольку крутились преимущественно вокруг коронавирусного локдауна. Но Сид не обошел стороной и эту животрепещущую тему, разразившись «Прокрастинаторами».

Вторая часть концерта целиком представляла собой, по словам Спирина, блок в стиле ретро («Самый счастливый человек на Земле», «5 слов», «Я смотрю на них» и др.). Впрочем, и здесь не обошлось без неожиданностей, ибо обозначенную в сет-листе «Кто-то из нас двоих» музыканты заменили в итоге на сразу две вещи из своего недавнего тура «Верно мне мой 97-й» - «Дурная башка» и «Поезд в сторону Арбатской».

Не обошлось и без поучительных историй. По поводу финальной «Тишина — это смерть» Спирин признался, что она родилась из прочитанного на английском социального слогана о СПИДе. Фигурировавшее там слово «молчание» он перевел как «тишина», из чего и родился этот концепт.  

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