Epitaphy «Incognito Dissident»

Исполнитель: Epitaphy, Название: «Incognito Dissident», Стиль: дэт-метал, Год: 2020

1993-й… Пропахший порохом и смутой год. В Москве не светят фонари по ночам на улицах и расстреливают Белый дом вместе с его защитниками, а в провинции порою нечем закусывать 96% спирт Royal.

В этих приближенных к боевым условиям саратовская дэт-метал группа Epitaphy записывает сырое, но подкупающее своей наивностью, шестипесенное демо, предъявляя при этом невероятный запал. Чего только стоит название этой извлеченной из глубоких закромов лейблом «Изоляция Рекордс» записи — ведь именно тогда эти самые диссиденты начали потихоньку возвращаться в Россию. Ну разве что статус инкогнито удавалось сохранять далеко не всем из них. Особенно Эдуарду Лимонову, как раз начавшему создавать свою самую резонансную российскую оппозиционную партию.

Итак — демка. Чем могло привлечь это расхристанное молотилово с монотонной подачей, жиденькими гитарами и похмельным вокалом? Наверное, подлинной увлеченностью музыкантов своим делом и подкупающей уверенностью, что все они делают «по фирмЕ». Во всяком случае, первый же восьминутный эпик «Disastrous Grandeur» воспринимаешь поначалу со скепсисом, но потом вкусив смен ритма и прочих изысков, постепенно начинаешь проникаться.

Еще сильнее впечатляет «Moon Celebration», в которой есть даже довольно безоблачные фрагменты, которые, впрочем, тоже начинают утопать в обычной для стиля депрессивной манере. А эксцентричная «Pellagra» сравнима с малобюджетным саундтреком к фильмам ужасов, хотя бы потому что начинается со злобных писклявых смешков в духе демонического клоуна Пеннивайза из «Оно».

Напоследок Epitaphy отстрелялись топорным кавером на «United Forces» группы S.O.D, напрочь забыв о груве и гитарных соло из первоисточника. Такая наглость, неотличимая в данном случае от куража, попросту подкупает, потому что это все равно, что сыграть «Smoke on the Water» без узнаваемых риффов.