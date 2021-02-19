Евгений Алексеев «Piano tribute to Гражданская Оборона» (vol. 2)

Исполнитель: Евгений Алексеев, Название: «Piano tribute to Гражданская Оборона», Стиль: неоклассика, Год: 2020

Как видно из пометки «vol. 2», данный трибьют – продолжение вышедшего двумя годами раньше сборника клавишных инструментальных версий творений Егора Летова от пианиста Евгения Алексеева. Диск – прямой наследник своего предшественника, поскольку они и оформлены в едином ключе – вплоть до наличия стильной открытки в комплекте. Тем разительнее отличия.

Вторая часть имеет, если так можно выразиться, более мемориальный характер. Это хотя бы видно из того, что на обложке в фирменные летовские психоделические тона окрашены не белые, а черные клавиши рояля. Кстати, рояль самый что ни на есть настоящий – по-прежнему Steinway & Sons Model D, и по-прежнему записанный в Будапеште!

Если в первом альбоме Евгений Алексеев избегал наиболее ранних и поздних песен «Гражданской Обороны», то здесь делает на них особый акцент. В первой трети диска обоих этих периодов идут вперебивку, подчеркивая цельность написанного Летовым и пророческий характер многих его песен.

На поминальный лад настраивает первый же трек «Сияние» - неисповедимо светлый и неизбывно грустный. За ним – ранняя песня «Кайф или больше», ничем мелодически не уступающая позднему Летову. Примерно то же самое можно сказать и о «Никто не хотел умирать», которую Летов, словно предчувствуя неладное, возродил после долгого перерыва на последних концертах «ГО». В исполнении Евгения Алексеева она звучит яростно и непокорно – в отличие от следующей за ней «После нас», фатально фиксирующей неизбежное.

Благодаря второй части пиано-трибьюта, можно сделать несколько важных открытий о специфике летовских песен. Как выяснилось, сильнее всего сопротивляются интерпретациям, эпические песни Егора Летова, вроде «Собак» или «Вселенской большой любви». Видимо, в этих крупных формах важен любой исходный элемент, изъятие которого ведет к обрушению всей конструкции. Есть подозрение, что если Евгений Алексеев рискнет взяться за «Прыг-скок» или «Русское поле экспериментов», результат будет еще неоднозначнее. Зато переложение гитарного соло из «Свободы» неожиданно оказывается одним из самых ошеломляющих моментов альбома.

Небезынтересны и бонусы альбома – версии песен Янки Дягилевой «От большого ума» и «Особый резон». Альбом выстроен так, что хочется впитывать в себя каждый звук. Помнится, Егор Летов говорил, что если это удается на протяжении длительного срока, то можно достичь измененного состояния сознания…