«ЧайФ», 27-28 февраля, «Крокус Сити Холл»
Юбилейный тур покажет нынешнее состояние группы со всем накопленным за тридцать пять лет багажом
Программа концертов отразит разные периоды жизни музыкантов, их разные возрасты, как, впрочем, и любого человека
Возраст, когда находишься в состоянии войны с окружающим миром за свои убеждения, за самого себя и своё место под солнцем, в состоянии спора с самим собой. Другой возраст, когда начинаешь анализировать свои переживания и строить свой собственный мир, пытаясь понять, что тебе в нём необходимо. Ещё один возраст, когда понимаешь, что материалы для собственного мира нашлись, и это любовь к женщине, к семье, это настоящая большая дружба, это музыка, литература, кино, живопись, театр…Когда научился получать удовольствие от жизни и можешь распространять свой собственный гармоничный мир и любовь к жизни как круги на воде.
Песни, которые вошли в программу юбилейного тура, условно разделены на три части – серьёзную, лиричную и жизнеутверждающую. Группа намерена исполнить важные хиты, песни, без которых не обходится каждый концерт, и любимые многими поклонниками композиции. А ещё на концертах тура будет очень красиво, причём оформление сцены будет универсальным, чтобы производить эффект как в огромных залах с серьёзными техническими возможностями, так и в небольших.
ЧАЙФ любит делиться своими песнями, чувствами и эмоциями. Группа умеет создать хорошее настроение и произвести незабываемое впечатление своими концертами. Музыканты счастливы, что могут отпраздновать этот значительный юбилей вместе с вами на концертах тура «Война, мир и…». До встречи в 2021 году, родные!
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