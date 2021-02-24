Нина Коляда, 28 февраля, центр «Открытый мир»

16:50 24.02.2021

Нина Коляда – певица и преподаватель по вокалу, получившая множество тысяч интернет-просмотров, творя в абсолютно некоммерческом для современности жанре традиционной русской песни

Нина Коляда – певица и преподаватель по вокалу, получившая множество тысяч интернет-просмотров, творя в абсолютно некоммерческом для современности жанре традиционной русской песни

Песни Коляды – мультижанровый интернет-феномен, неожиданно интересный условной аудитории и Пелагеи, и Massive Attack, и поп-чартов. Большинство видели в сети ролики, где Нина поет а капелла, раскладывая на несколько голосов потрясающе красивые, вдохновляющие русские колыбельные. На концертах же «Нина Коляда» – это ярко звучащий лайв-бэнд, которая органично смотрелся бы в расписании любого фестиваля, независимо от формата.

Пение Нины погружают современного городского слушателя, находящегося в состоянии ежедневного стресса, в давно забытое состояние покоя, будто в знакомой сказке. Ее голос звучит с большой любовью и словно обнимает, дарит поддержку и вдохновение, погружает в атмосферу искренности, красоты и гармонии с собой и окружающим миром. На концертах Коляды как никогда хорошо чувствуется связь традиции русской песни с современностью: вы словно всегда знали все эти слова.

Нина родилась в «поющей семье»: с 6 лет она уже пела фольклор, с 12 стала участником в ансамбле отца, с 17-ти сама начала преподавать фольклорное пение, а в 19 собрала свой коллектив. Записи Коляды уже получили сильный отклик и в культурной среде. Самобытное исполнение Нины отметил известный этнограф и певец Сергей Старостин, а колыбельная, размещенная на проекте «Сказки на дому», где выступают известные актеры со всего мира, стала одним из лидеров просмотров. На презентации альбома вместе с Ниной в составе трио выступят выйдут аранжировщики и музыканты, гитарист Дмитрий Рессер и виолончелист Ярослав Сродных

28 февраля в Москве агентство Sticky Jam* организует презентацию альбома Нины Коляды «Баюшки-баю». В альбом вошли русские традиционные колыбельные песни, записанные в технике многоголосья, что еще глубже погружает в атмосферу этой музыки, добавляет ей объем и нежность. Эти песни для взрослых и для детей, для разучивания и для звучания дома.

28.02, центр «Открытый мир». Адрес: Москва, ул. Павловская, д.18. Начало в 18.00.

* Sticky Jam – компания, известная поклонникам поклонникам этно, рэгги, фолк-музыки, хип-хопа и электронной музыки, организаторы российских концертов и туров Juno Reactor (Великобритания) , Beats Antique (США), Перукуа (Австралия), Hang Massive (Великобритания), Маркиза Скотта (США), а также фестиваля «Липкий Джем» с ведущими российскими и зарубежными хедлайнерами. В 2020 году компания запустила свой рекорд-лейбл Sticky Jam, чтобы популяризировать музыку близких по духу артистов. Этой весной Sticky Jam выпустят первые релизы артистов этно- и фолк-cцены.