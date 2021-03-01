«CерьГа», 8 марта, «ГлавКлуб»

18:36 1.03.2021

8 марта на сцене ГЛАВCLUB с «Большим весенним концертом» выступит одна из главных рок-групп страны - «Серьга»

Любимые песни, невероятная теплая атмосфера и неожиданные сюрпризы – этот концерт обещает стать одним из самых запоминающихся выступлений 2021 года.

Российский рок-музыкант Сергей Галанин, известный многим по коллективу «Бригада С», на волне девяностых создал свою музыкальную группу «СерьГа». В 1994 году вышел первый альбом «Собачий вальс», который сразу же «выстреливает» обоймой из хитов. Далее одна за одной следуют лирическая пластинка «Дорога в ночь», сольная и надрывная «Я такой как все» и целая вереница дуэтов с друзьями-музыкантами – среди которых А.Макаревич, Е.Маргулис, А.Ф.Скляр, «Агата Кристи», Чиж, В.Кипелов и многие другие.

Сергей Галанин – сторонник различных музыкальных форматов: песни в его исполнении неоднократно звучали в различных музыкальных трибьютах («Секрет», «Чиж»), «СерьГа» постоянный участник больших музыкальных фестивалей, а композиции группы стали саундтреками ко многим российским кинокартинам. О своем коллективе Сергей высказывается следующим образом: «Я все время говорю: мы как «Rolling Stones». Возьми «Rolling Stones», растащи в разные стороны — обычные люди. А собрались вместе — получилось нечто изысканное, уникальное, энергетически мощное. Вот мы такие же: нас растащи в разные стороны — обычные люди. В каждом есть своя красота и свои недостатки, но это не пороки. Особенности».