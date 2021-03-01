Yamaraja «House In Desert»

Исполнитель: Yamaraja, Название: «House In Desert», Стиль: дэт-метал, Год: 2020

Yamaraja - третья ипостась саратовского гитариста Сергея Короткова, в которую его занесло после групп Incursion of the Dark и Cemetery. Здесь мастерство музыкантов и их умение нагнетать саспенс достигли своего апогея. Альбом выстроен по принципу фильма ужасов с крепким сценарием. Причем интрига держится не столько за счет канонов собственно дэд-металличеческого жанра, сколько с помощью удачно найденной фишки с использованием восточной мифологии.

Ставишь диск - и первым делом слышишь какой-то плоский припосовпнный рок-н-ролльчик, в котором к тому же обнаруживается медоточивый болливудский вокал. Думаешь уже, что ошибся адресом, но нет, вскоре тебя настигает рубилово высочайшей пробы — трек «House of Desert», дающий понять, что бесов ярости индусы вызвали успешно.

Страсти накаляются в треке «At Four O' clock», где вокалист Дмитрий Карин строчит, как из пулемета, а под конец песни фразы произносятся буквально взахлёб. Неспешные индийские песнопения в финале вызывают комический эффект на контрасте с бескомпромиссностью основного саунда.

Но вообще-то смешного мало, потому что альбом посвящен почитаемому в индуизме богу Яме, ведающим царством мертвых. Поэтому диск «House in Desert» не что иное, как наука умирать. Отсюда - не спадающее до последнего трека напряжение и скупость выразительных средств, ведь перед смертью все ненужное попросту отбрасывается. Недолгую передышку находим лишь а кратких басовых соло ,(например, «Guest fron the Crypt») да в искусных барабанных сбивках Павла Горшкова.

Развязка трагикомична: нечисть тщательно зачистила все живое в проклятом замке, а на этот театр боевых действий пришли кришнаиты и невозмутимо спели свою «харе раму».

