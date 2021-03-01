«Пикник», 5-6 марта, 1930 Moscow

18:22 1.03.2021

Группа «Пикник» представит новую программу «Прикосновение» 5 и 6 марта в клубе 1930 Moscow

Концерты «Пикника» – это всегда праздник и сказочная атмосфера. Музыка «Пикника» обладает притягательной силой, а таинственный тембр голоса Эдмунда Шклярского открывает двери в фантастические миры. Каждая песня группа наполнена тонким смыслом с нотками готики и мистики.

Новая программа группы «Пикник» называется «Прикосновение». У коллектива есть песня с таким названием, и, скорее всего, она тоже прозвучит на концерте. Но смысл новой программы в другом: прикоснуться к слушателю не столько физически, сколько ментально.

Проникнуть в сердца зрителей не только с помощью музыки, текста, видеорядов и визуальных эффектов, но и с помощью более тонких и, порой, невидимых средств коммуникации!

До встречи на концертах 5 и 6 марта в клубе 1930 Moscow.