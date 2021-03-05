Аборт мозга «...На поражение»

Исполнитель: Аборт мозга, Название: «...На поражение», Стиль: панк-хардкор, Год: 2020

Пожалуй, доминирующей темой улан-удинской группы «Аборт мозга» стала психология изгойства. Естественно, для рока (особенно — в экстремальных его изводах) это давно не ноу-хау. Но слишком уж на глубоком уровне проводит свои исследования вокалистка и основная движущая сила «АМ» Сабрина Амо (Наталья Семенова). Поэтому отверженность в ее песнях описана так, что точно определяются ее первопричины и нащупываются пути к выходу из этой «клоаки понимания» «навстречу вечности».

Четырехпесенный сингл «...На поражение» был записан еще в 2008-м, но до сих пор поражаешься, насколько зрелыми выводы Cабрины были уже на тот момент. Заглавная песня «Любовь на поражение» с беспристрастной неумолимостью описывает быт обремененного пороками человечества, у которого даже самые светлые движения души отравлены эгоистичной мотивацией:

В каждом движении тень вожделения

В каждой улыбке акт самосожжения

Как видно из последней строчки — всему виной комплексы, возникшие из неправильного воспитания (целиком этой теме посвящен другой трек сингла - «Девочка-мужик»). А в качестве противовеса Сабрина Амо предлагает, конечно, любовь, но не в привычном понимании, а стреляющую на поражение. На первый взгляд образ может показаться чрезмерно экстремальным, но как еще можно разрушить деструктивные людские установки в проникнуть в новое пространство смыслов? Жизнеутверждающие фанковые риффы «Любви на поражение» намекают на то, что бояться пробовать не стоит.

Еще ощутимее пропасть между профанным и подлинным пониманием любви — в забойной «Миром правит любовь». Здесь применяется излюбленный прием Сабрины Амо: в куплетах мужской гроулинг разоблачает фальшь обывательского представления о семейном счастье («убей детей, сожги свой дом, сруби березу под окном»). А в припевах Наталья Семенова с манерной приветливостью утверждает, несмотря ни на что: «Миром правит любовь».

Да, ломка стереотипов — это всегда определенный риск без гарантии положительного исхода эксперимента. Об этом — припанкованная «Рискнуть». Не менее интересным, чем сама песня, оказывается размещенный на CD клип на нее, где участники «Аборта мозга» «благословляют» желающих розовым гедонистическим крестом. Как следует из книги Сабрины Амо «Сделай мне Аборт Мозга» некоторые участники такого перфоманса подходили к кресту в полной уверенности, что обряд и впрямь призывает благодать свыше.

Так что проблема изгойства выходит на новый виток. Не секрет, что гонимые маргиналы часто выбиваются в духовные лидеры. И для их потенциальной паствы слишком уж велик риск принять фальшивку за чистую монету.