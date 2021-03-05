Мара проводила панк-роком великие московские снега

Концерт певицы Мары «Завтра будет весна» состоялся в клубе «16 Тонн» 27 февраля

Мы редко задумываемся о том, что в своих доведенных до автоматизма действиях не замечаем обыденной красоты. Место, где мы живем, для нас чаще похоже на полосу препятствий, а каждое из времен года поочередно обременяет нас жарой, дождями, холодом и слякотью. Ушло из нашей жизни простое понимание, что пространство и время должно быть освящено свыше и наполнено сакральным смыслом. Хорошо, что есть такие исполнители, как Мара, которые об этом неустанно напоминают.

На концерте Мара схожу призналась, что рада и счастлива играть в родном городе Москва, а клуб «16 Тонн» назвала уютным и почти домашним. Не забыла певица и о том, что именно здесь полтора года назад представила ключевой сингл «Свет» из своей будущей программы. Встречаемую весну она связала именно с этой песней, поскольку только это время года примечательно тем, что света становится больше буквально каждый день. Казалось бы, абсолютно букварная истина, но часто ли мы на это акцентируем внимание? А, между тем, в Библии говорится о «Лете господнем, благоприятном» именно в смысле благословляемого Богом календарного года.

Песня с припевом «Завтра будет весна» стала одним из лейтмотивов программы. Мара воодушевленно говорила о том, что уже «растаяли великие московские снега», хотя весна, по идее должна настать только через день. Даже на часто протягиваемые ей цветы она посмотрела с этой точки зрения. «Вы приносите мне весну! - призналась она, бережно распределяя по сцене подаренные букеты. - Вот как хорошо и красиво она складывается».

Благодушное настроение Мары, которое она транслировала на протяжении всего концерта, никоим образом не шло в ущерб присущему ее группе драйву и напору. Материал пластинки «Русская Звезда» прозвучал как надо и как мы любим, хотя вряд ли кто-то из завсегдатаев выступлений Мары в этом сомневался. Впервые после официального сетевого релиза был сыгран «коронавирусный сингл» «Панк-рок» да еще и повторен на бис. Его зарождение посчастливилось наблюдать посетителям прошлогоднего сентябрьского концерта в Мытищах.

Однако и на этот раз Мара приготовила сюрприз подобного рода. Накануне концерта группа, собравшись на репетиции, попробовала сыграть совершенно новую недописанную песню. Результат музыкантов настолько поразил, что в клубе «16 Тонн» они отважились показать промежуточный результат. В качестве куплетов этой лирической и одновременно забористой композиции Мара напевала фонетическую «рыбу», а припевы выглядели примерно так: «Небо высоко, где горит огонь, где твоя Земля — там и крылья!» И было в этом тоже осознание подлинного счастья, которое бывает только здесь и сейчас — в данной тебе системе координат.

«Это рождение песни, которое мы пережили сейчас вместе с вами, очень ценно, - призналась Мара после этой необычной премьеры. - Оно дает нам силы двигаться дальше»,