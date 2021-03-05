Владимир Кузьмин, 8 марта, «Известия Hall»

03:12 5.03.2021

Народный артист России Владимир Кузьмин сыграет большой весенний концерт в клубе «Известия Hall» 8 марта 2021 года

В Международный женский день легенда рок-н-ролла готовит специальную программу, которая станет подарком для прекрасной половины человечества. Наряду с лучшими хитами артиста, зрителей ждет презентация нового альбома Владимира Кузьмина «Мне одиноко, детка».

Эта работа получилась очень интересной и необычной по своему содержанию. По словам Владимира Кузьмина, в альбоме «Мне одиноко, детка» он решил немного отойти от тяжелого хард-рокового звучания, которое преобладало в его прошлых трёх пластинках.

- Но это не значит, что мы не услышим здесь интересных гитарных риффов и красивых, фирменных соло от Владимира Кузьмина, - говорится в описании релиза. - Все это, безусловно, присутствует, только в более легкой, лиричной манере. Здесь мы можем услышать и лирику в блюз-роке и задорные, ритмичные рок-н-роллы с ироничными текстами и, конечно же, красивые, мелодичные песни о любви.

В концерте прозвучат также композиции с альбома «Дурная репутация», который Владимир Кузьмин выпустил в 2019 года.

- Там хорошие песни, - говорит исполнитель. - Нет ничего придуманного, все по-честному. Я сделал его таким, каким хотел.

На предстоящем весеннем сольнике не обойдется и без главных хитов Владимира Кузьмина - «Семь морей», «Позвони мне среди ночи», «Эй, красотка!», «Сибирские морозы» уже давно ставших классикой отечественной рок-музыки. Их музыкант исполнит в подарок для всех женщин, которые придут на его концерт 8 марта.

Адрес: Пушкинская площадь, 5.