ЮрКисс стал одним из главных идеологов и ведущим концерта для спасателей, медиков и сотрудников правоохранительных органов

10:08 6.03.2021

22 февраля на сцене БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге и 23-24 февраля в Большой мультимедийной студии «Русского Радио» в Москве прошли съёмки грандиозного концерта «Герои нашего времени», посвящённого всем, кто изо дня в день поддерживает мир, порядок и спокойствие в нашей стране: спасателям, сотрудникам силовых структур и, конечно, медикам, которые в 2020 году оказались буквально на передовой.

Праздничный концерт впервые прошёл сразу в двух столицах – Москве и Санкт-Петербурге. В Северной столице шоу прошло при поддержке Правительства Санкт-Петербурга.

«Сегодня мы чествуем наших воинов, ветеранов, всех, кто защищает Отечество, защищает нас с вами. Герои сегодняшнего дня – врачи, учителя, сотрудники силовых структур – все, кто с честью выполняли и продолжают достойно выполнять свой долг в период пандемии», – обратился к собравшимся в БКЗ «Октябрьский» губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Главными героями концертного шоу стали самые настоящие сотрудники правоохранительных органов. Вместе со звёздами «Русского Радио» они подарили своим коллегам и зрителям яркие творческие подарки и тепло своих сердец. Съёмки масштабного музыкального шоу состоялись при участии кинокомпании «Русский Север».

Одним из главных идеологов масштабного мероприятия стал член Совета директоров «Русской Медиагруппы» Юрий Киселёв: «Для всего коллектива «Русской Медиагруппы», лично для меня и моей команды большая честь подготовить и провести серию концертов, посвящённых героям нашего времени. Это дань уважения и искренняя благодарность от звёзд «Русского Радио», от всех артистов и «Русской Медиагруппы» правоохранительным органам за мир и спокойствие на наших улицах».

В праздничном шоу «Герои нашего времени» приняли участие: Григорий Лепс, Валерия, Дима Билан, Валерий Меладзе, Николай Басков, Елена Север, Zivert, Jony, Сосо Павлиашвили, Ирина Дубцова, Dенис Клявер, Тимур Родригез, Маша Вебер, Niletto, Лана Свит, Ханна, Звонкий, ЮрКисс, группа «Градусы», Burito, Юлия Савичева, Иракли, Те100стерон, группа «Два Океана», ВладиМир, Зомб, Hensy, Ваня Дмитриенко, Виктория Дайнеко, Марина Бриз, группа СПБ!, Александр Панайотов, МакSим, танцевальный коллектив курсантов университета МВД, ансамбль «Art Band» культурного центра ГУВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, коллектив хорового училища имени М.И. Глинки, Татьяна Буланова, группа «Марсель», Григорий Чернецов и другие звёзды российской эстрады.

Ведущими мероприятия в Санкт-Петербурге выступили актриса, телеведущая и певица Елена Север и певец ЮрКисс.

В рамках подготовки праздничного концерта «Герои нашего времени» российские артисты вместе с «Русской Медиагруппой» собрали праздничные наборы для льготных категорий граждан: ветеранов органов внутренних дел, многодетных семей, вдов сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. Адресным распределением подарков среди льготных категорий граждан займутся в Общественном совете при УВД по ЦАО и ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Информационные партнеры мероприятия: «Русское Радио», телеканал RU.TV, телеканал «Санкт-Петербург»

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