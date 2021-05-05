«Запрещенные барабанщики» представят живой диск военных песен ко Дню Победы

14:18 5.05.2021

Группа «Запрещенные барабанщики» представит альбом «Живой» с военными песнями.

Идея альбома родилась из гастрольных туров коллектива. «Тот фантастический заряд, который мы получили от тура и общения, логично оформился в альбом, который назвали «Живой», – говорит лидер группы Виктор Пивторыпавло. - Альбом о ратном подвиге наших славных предков от Первой мировой и до наших дней. Поэтому, вполне естественно, что мы приурочили его выход к празднику Великой Победы. Нам кажется, что это одно из тех немногих событий, которое объединяет самых разных людей. Это мы и пытаемся осмыслить в новом альбоме. Почти все песни в нём документальны. Написали их люди, прошедшие войну и не понаслышке знавшие всю правду горя и радости. Написаны они не по заказу, а рождены после тяжёлых боёв или от радости скорой победы. И, безусловно, от неумолимой любви к жизни. Каждая песня посвящена определённому событию или месту, которое нам близко и дорого. Поэтому и звучат они сразу на нескольких языках: русском, украинском и сербском».

Концертная презентация альбома «Живой» пройдет в «Мумий Тролль баре» накануне Дня Победы 8 мая.