08:32 10.06.2021

Некоторые песни зал слушал стоя.

Девять песен поэта и продюсера Михаила Гуцериева получили награды музыкального конкурса «Шансон года», прошедшего 5 июня в Москве. Награждение проходило в Crocus City Hall, где популярные артисты исполнили новые и уже известные песни на стихи самого популярного автора российской эстрады.

Михаил Гуцериев почти десять лет остается ключевой фигурой для отечественного шансона и популярной эстрады, а также рекордсменом по количеству полученных наград. В 2020 году Михаил Гуцериев четвертый раз подряд был признан поэтом года, а общее количество написанных им популярных песен превысило 300. Стихи Михаила Гуцериева становились «песней года» 87 раз, поэт является шестикратным лауреатом премии Роберта Рождественского и «поэтом года». Четырежды становился «поэтом года» в рамках Российской Национальной Музыкальной Премии «Виктория», в общей сложности получил 10 статуэток конкурса «Золотой граммофон». Эстрадная песня и русский шансон остаются основным полем творчества Михаила Гуцериева – его песни становились «Шансоном года» 44 раза.

Михаил Гуцериев смело экспериментирует со стилями, исполнителями и идеологией форм поэзии. В 2020 году исполнительница POLINA, лауреат престижнейшей Grammy за исполненную в дуэте с Eminem песню Legacy, впервые в своей карьере спела песню на русском языке. «Джанга» написал Михаил Гуцериев, и по словам исполнительницы произведение является исключительно важным для её артистического саморазвития. Стихи Михаила Гуцериева POLINA назвала «потрясающими», и отметила, что теперь ей понятна причина, по которой Михаила Сафарбековича считают главным поэтом российской эстрады.

Поэт Михаил Гуцериев демонстрирует исключительно разносторонний подход к творчеству, каждая из девяти песен-номинантов этого года была неповторимой по философии и исполнению. Кроме новых лирических песен в потрясающем исполнении специального гостя мероприятия Григория Лепса и Александра Маршала, слушатели смогли услышать романс «Вышло время безумных страстей» Нины Шацкой и композицию, которую исполнители назвали «песней-памятью».

«Ленинградский горьковатый хлеб» в исполнении Хора Турецкого зрительный зал слушал стоя, чтя подвиг героев Великой Отечественной и жертв самой страшной войны в истории человечества. Глава творческого коллектива Михаил Турецкий подчеркнул, что песня сохраняет остроту даже через 80 лет после начала Великой Отечественной, потому что очередная война начинается, когда забывается память о старой. Поэтому «Ленинградский горьковатый хлеб» остается произведением, близким и понятным каждому человеку.

Номинанты премии в очередной раз подчеркивали красоту стихов Михаила Гуцериева и особую глубину его творчества. Обладательница «золотого грифа» Таисия Повалий, исполнившая песню об «особенных словах», назвала структуру и слова песни «исповедальными». По словам народной артистки Украины, в песне одновременно поднято множество остросоциальных тем – сакральность отношений, любовь к детям и родным, семейные ценности. Поклонники певицы в Инстаграм горячо поддержали Таисию Повалий, многократно поблагодарив её саму и автора песни Михаила Гуцериева за полученное музыкальное удовольствие.

Солидарность с этими словами выразила певица Слава, получившая награду за исполненную песню «Слёз умытая печаль». Обратившись со сцены к поэту Михаилу Гуцериеву со словами благодарности, Слава отметила, что лично для неё творчество Михаила Гуцериева занимает особое место в силу своей «визуальности», создающей необходимое настроение для прекрасного исполнения на большой сцене.

Популярная исполнительница Нина Шацкая обратилась со словами благодарности к авторам своей песни, завоевавшей победу в конкурсе. Она подчеркнула, что истории в стихах, которую можно поведать лично, от самого себя, очень ценны для исполнителей. Романсы Михаила Гуцериева дают артистам такие возможности, поскольку в них поднимаются вопросы и выражаются мысли, близкие самим исполнителям.

Сотрудничество Михаила Гуцериева с ещё одной лауреаткой «двойной» премии Радой Рай началось очень давно. За много лет певица записала и исполнила множество песен, получивших все возможные награды и стали по-настоящему народными хитами. Рада Рай также поблагодарила поэта за вклад в её победу.

Впервые в своей карьере награды в рамках «Шансона года 2020/2021» получили Евгений Росс и Алёна Петровская, заветной статуэтки была удостоена песня в исполнении Владислава Медяника, рассказывающая о судьбе уже немолодого, но полного энергии мужчины.

Первая за два года церемония «Шансон года» не просто обрадовала заждавшихся зрителей, она стала настоящим событием для российской эстрады. Песенный конкурс существенно расширил спектр тем, форматов и исполнителей, в творчестве были затронуты актуальные для каждого человека вопросы – что нашло закономерный отклик. Онлайн-аудитория была рекордной за последние годы.

В ближайшее время планируется показ церемонии награждения премией «Шансон года-2020/2021» по телеканалам страны.



