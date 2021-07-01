Бриджит Бардо оштрафовали за «нацистские» высказывания
Бриджит Бардо обвинили и использовании нацистской риторики.
Яблоком раздора стала статья 2019 года, которую французская актриса и защитница прав животных разместила на своем сайте. Активистка раскритиковала руководителя Национальной федерации охотников Вилли Шраена, в частности, назвала его «ярким примером террориста и трусливого недочеловека», который убивает животных ради спортивного интереса.
Известно, что понятие «недочеловек» (untermensch) широко использовался нацистами для описания врагов, которых они считали более низкими в расовом отношении и достойными истребления.
Дени Делькур-Поуденкс, адвокат федерации охотников Франции, заявил в суде, который проходил 29 июня в Аррасе, на севере Франции, что замечания Бардо были «особенно жестокими», поскольку они имели «одиозный и тревожный нацистский подтекст». Суд признал актрису виновной в клевете и обязал ее выплатить штраф в размере 5000 евро, не считая судебных издержек Шраену в 2000 долларов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Бриджит Бардо — умница и красавица, хотя уже и старуха, а французский суд — ханжи и уроды.
А охотники, которые убивают животных ради "спортивного интереса", и вправду недочеловеки.
Так же, как и разного рода педерасты.
недочеловеки охраняют себя установкой разного рода законов, ограничивающих любую критику в свою сторону.
А в чем именно состояла клевета ? В том, что он наоборот, человек с большой буквы, сверхчеловек и супермен ? Здесь скорее впору говорить об оскорблении, а не о клевете.