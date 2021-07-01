Бриджит Бардо оштрафовали за «нацистские» высказывания

Бриджит Бардо оштрафовали за «нацистские» высказывания

Бриджит Бардо обвинили и использовании нацистской риторики.

Яблоком раздора стала статья 2019 года, которую французская актриса и защитница прав животных разместила на своем сайте. Активистка раскритиковала руководителя Национальной федерации охотников Вилли Шраена, в частности, назвала его «ярким примером террориста и трусливого недочеловека», который убивает животных ради спортивного интереса.

Известно, что понятие «недочеловек» (untermensch) широко использовался нацистами для описания врагов, которых они считали более низкими в расовом отношении и достойными истребления.

Дени Делькур-Поуденкс, адвокат федерации охотников Франции, заявил в суде, который проходил 29 июня в Аррасе, на севере Франции, что замечания Бардо были «особенно жестокими», поскольку они имели «одиозный и тревожный нацистский подтекст». Суд признал актрису виновной в клевете и обязал ее выплатить штраф в размере 5000 евро, не считая судебных издержек Шраену в 2000 долларов.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.07.2021, 00:46
    Гость: Прохожий

    Бриджит Бардо — умница и красавица, хотя уже и старуха, а французский суд — ханжи и уроды.
    А охотники, которые убивают животных ради "спортивного интереса", и вправду недочеловеки.

  3. 01.07.2021, 20:58
    Гость: Val

    недочеловеки охраняют себя установкой разного рода законов, ограничивающих любую критику в свою сторону.

  4. 01.07.2021, 18:06
    Гость: stalker

    А в чем именно состояла клевета ? В том, что он наоборот, человек с большой буквы, сверхчеловек и супермен ? Здесь скорее впору говорить об оскорблении, а не о клевете.

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