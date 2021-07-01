Бриджит Бардо оштрафовали за «нацистские» высказывания

17:57 1.07.2021

Бриджит Бардо обвинили и использовании нацистской риторики.

Яблоком раздора стала статья 2019 года, которую французская актриса и защитница прав животных разместила на своем сайте. Активистка раскритиковала руководителя Национальной федерации охотников Вилли Шраена, в частности, назвала его «ярким примером террориста и трусливого недочеловека», который убивает животных ради спортивного интереса.

Известно, что понятие «недочеловек» (untermensch) широко использовался нацистами для описания врагов, которых они считали более низкими в расовом отношении и достойными истребления.

Дени Делькур-Поуденкс, адвокат федерации охотников Франции, заявил в суде, который проходил 29 июня в Аррасе, на севере Франции, что замечания Бардо были «особенно жестокими», поскольку они имели «одиозный и тревожный нацистский подтекст». Суд признал актрису виновной в клевете и обязал ее выплатить штраф в размере 5000 евро, не считая судебных издержек Шраену в 2000 долларов.

