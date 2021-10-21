Мара вспомнила о нижегородцах, пришедших «вычищать нечисть» из Москвы

Концерт Мары состоялся в нижегородском клубе Alcatraz 16 октября 2021 года

Нижний Новгород в этом году празднует свое 800-летие. И пусть основные торжества пришлись на лето, до конца года есть смысл посетить этот славный город, чтобы тоже приобщиться к юбилейным торжествам и посетить его «злачные» заведения со своей атмосферой.

Одно из них — клуб Alcatraz – хоть и базируется в самом сердце исторического центра, но не зная броду, здесь вам наверняка придется хорошенько поплутать по безлюдным промзонам, гордо соседствующим с белокаменным «Домиком Петра». Собою бар представляет ангар с отсылками к эстетики неволи. Например, одна из надписей на стенах гласит, что только тюрьма поможет разобраться, кто твой друг.

Мара представила в Alcatraz несколько свежих синглов, которые еще не звучали в Нижнем. Концерт она назвала абсолютно особенным, горячо поблагодарив всех, кто в эти непростые времена пришел, прошел и прорвался сюда. Несмотря на довольно скромные габариты клуба, Мара на звала его «огромным». В этом была высшая правда, потому что зрители вели себя настолько активно, что казалось, будто это — стадионное выступление. Неудивительно, что просьбы исполнить «Невзаимную любовь» были оставлены музыкантами без внимания, потому что между группой и публикой все было в этот вечер настолько взаимно, что на песне «Холодным мужчинам» Мара отважилась сигануть в зал.

«Раненые города» нередко побуждают Мару делать экскурсы в историю тех мест, где ей доводится выступать. Нижний Новгород она назвала мощным и сильным городом на двух холмах, откуда в свое время отважные люди отправились в Москву чтобы оттуда «вычищать всякую нечисть».

Представляя свой главный на сегодняшний момент диск «Русская Звезда», Мара сделала небольшое отступление для представления первой песни, которой еще не слышали вживую нижегородцы - «Свет». «Свет приходит и разгоняет самую мрачную тьму, - заметила она. - Мы его ждём и идем ему навстречу».

Перед еще одной локальной премьерой «Панк-рок» она поинтересовалась, кто сегодня на концерт пришел впервые. Судя по поднятым рукам, таковых оказалось едва ли не ползала. Мара им доступно объяснила, что речь в новинке пойдет о том, что не стоит позволять надевать на себя «цифровые намордники». Завершила триаду премьер еще не обретший своего канонического названия гимн про то, как по пути к высокому небу дорога домой становится короче, когда поворачиваешь направо.

«Почувствуй разницу» позволила Маре отметить добрым словом своей фан-клуе, члены которого прибыли на концерт из других городов, включая Москву и Новосибирск. Готовясь повторить «Свет» на бис, Мара напомнила, что это наша земля и наша свобода, поэтом мы против того, чтобы нам указывали куда ходить и что делать.

«Говорят, что у вас самые красивые в России закаты, - ободрила певица местных жителей. - Уверена, что и рассветы здесь тоже очень даже ничего». На прощание она еще раз доказала свою приверженность Нижнему, попросив во время импровизированной фотосессии с поклонниками, подсказать ей, что интересного можно посмотреть в городе.