oleUm «vАмстердамки / Гравитация» (2CD)

Исполнитель: oleUm, Название: «vАмстердамки / Гравитация», Стиль: рок, Год: 2016

Сибирский экзистенциальный панк затягивает, как трясина. Те, кто его с молодости начинали играть, потом, так или иначе, все равно возвращались примерно к той же концепции. Исключения, типа Черного Лукича только подтверждают правило, да и огребал за свое «предательство» он немало, в том числе — и от самого Егора Летова.

В этом смысле пример Якова Соколова (писателя, автора книг про Янку Дягилеву) уникален. Начав именно с сырого землистого панка а ля «ГО» в группе «Я-Ха и Уроды» он устроил себе радикальную перезагрузку в группе oleUm. Здесь он заиграл что-то, условно говоря, майковское — интеллигентные городские песни с упругим, но прозрачным саундом и иронично безнадежными текстами о бесплодности наших метафизических поисков.

Город был помянут неслучайно — контексте альбома ««vАмстердамки» он исключительно важен. Герой рождается как боевая единица в сакральном месте со знаком минус — в кремлевской стене, опутавшей своим каркасом любого такого, как он. В попытке вырваться он рвется в призрачный Амстердам, но заслуживает лишь Томска, куда даже не факт, что долетает. А все из-за неуемной своей гордыни, которая не дает ему пропасть ни в рай, ни в ад, ведь «Господу милей раскаявшийся грешник». Отсюда ощущение, что «боги сделали нас», усугубляемое несчастной любовью.

Чаемый героем прорыв «в Амстердамки» не удался, и Яков Соколов решил попрощаться с этой программой, даже как следует еще не познакомив с ней слушателя. Так появился второй диск «Гравитация» с теми же самыми песнями (и даже в том же порядке), но сыгранными вживую. Его стоит послушать — и даже ради него заиметь себе весь двойник в коллекцию — хотя бы ради убийственных комментариев Соколова между песнями. Например, «Колечки» (о Креслевской усыпальнице) он внезапно именует… «политическим пирсингом». И в точности Я-Хе не откажешь: ведь усыпальница эта и ухо тянет, и чернеет постоянно, но без нее как-то совсем уж сиротливо.

Звучит концертник почти идентично основному варианту альбома, но драйва, конечно, поболе. К тому же Яков Соколов постоянно использует казу — как он подробно объясняет, обернутую в бумажку расческу. Так же основательно он рассказывает и о том, что самолет до Томска в «3 4 часа» все же не долетел. Зато долетел до еще одного двойника «БеZменя / Крайслер» сам oleUm, но об этом мы расскажем как-нибудь в другой раз.