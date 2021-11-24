Казахские исполнители покорят российскую сцену

02:46 24.11.2021

Посмотрев на современный российский шоу-бизнес, можно заметить общую тенденцию – большинство артистов из других стран бывшего СНГ захватывают целевую аудиторию российских исполнителей. В этой статье хотелось бы рассказать про самых известных казахских исполнителей в лице Скриптонита, Димаша Кудайбергенова, Jah Khalib и группы "Ирина Кайратовна".

Посмотрев на современный российский шоу-бизнес, можно заметить общую тенденцию – большинство артистов из других стран бывшего СНГ захватывают целевую аудиторию российских исполнителей.

В этой статье хотелось бы рассказать про самых известных казахских исполнителей в лице Скриптонита, Димаша Кудайбергенова, Jah Khalib и группы "Ирина Кайратовна".

Скриптонит

Казахский рэп-исполнитель из города Павлодар. Стал популярным за счет дебютного альбома «Дом с нормальными явлениями», который вышел в 2015 году. В его альбоме можно найти элементы южного хип-хопа в сочетании с психоделическим блюзом, Скриптонит смешал такие жанры как мелодичный рок и соул, найдя свой неповторимый флоу.

Димаш Кудайберген

Димаш Кудайберген является казахским певцом с уникальным голосом, обладающим диапазоном из шести октав. Популярность принесло ему участие в китайской программе «The Singer», где Кудайберген исполнил композицию Витаса «Опера №2». В 2019 году Кудайберген стал участником шоу талантов The World's Best в США, однако снова не занял первого места, несмотря на высокие оценки со стороны жюри. Незадолго до финала молодой человек заявил о добровольном выходе из проекта, уступив дорогу более молодым претендентам. Димаш Кудайберген в 2020 году выпустил свою последнюю работу - поп-сингл «Я скучаю по тебе».

Jah Khalib

«Если че я Баха» - наполненный хит-синглами релиз 2016 года, сочетающий дерзкие и ироничные истории со жгучими любовными признаниями, принес исполнителю международную славу. И в романтичной балладе «Лейла», и в заглавном треке Jah Khalib неизменно следует своей формуле успеха, накладывая запоминающиеся мелодии на мощные биты, вдохновленные как восточными мотивами, так и классикой хип-хопа. Ознакомиться с казахскими песнями исполнителя можно тут.

Ирина Кайратовна

«13 выпуск» - дебютный альбом казахской хип-хоп группы, вышедший в 2020 году. Необходимо сказать про новый фильм «Закладка», связанный с темой наркоторговли. В трейлере кинокартины зрители наблюдают свадьбу молодой пары – невесты Гульназ Жолановой и жениха, который является одним из участников музыкальной группы «Ирина Кайратовна». После свадьбы молодежь собирается употребить запрещенные вещества, и после того, как они решаются найти «закладку», у подъезда они находят труп человека.