«Крематорий», 4 декабря, «Главклуб»

«Крематорий», 4 декабря, «Главклуб»

На исходе четвёртого десятка лет своей триумфальной карьеры культовые московские рокеры с огненным именем имеют честь представить всем своим друзьям и ценителям творчества новый диск и концертное шоу

Альбом 2021 года, получивший название "Охотник", выпущенный совместно с Warner Music Russia – закономерный итог развития крематорской идеи в XXI веке. Музыкальная экскурсия по рок-классике прошлого и настоящего, от диксиленда и биг-бита до пост-рока и ню-металла.

Фирменные крематорские мелодии, оптимистические трагедии и нерушимое мистико-сексуальное чувство юмора будут сопровождать вас в волшебном таинственном путешествии по новой главе Книги Живых и Мёртвых. Галерея григорянских персонажей пополнится как уже известными постоянным посетителям концертов Кт героями – Судья, Грибы-мухоморы, – так и пока ещё тёмными лошадками, например, Охотником.

Вас ждёт концертная презентация диска, щедро сдобренная самыми зажигательными хитами прошлых лет.

Дороги, все до одной, приводят сюда! "Крематорий" ждёт – труба зовёт!

COVID Free: вход по QR-коду.
 

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