Отслеживаем новое в музыке

10:42 21.12.2021

Как вы следите за тем, что происходит в музыке на сегодняшнюю дату?

Вариантов много. Например, можно отслеживать данные выбранного российского или зарубежного хит-парада и оттуда черпать информацию о том, что является актуальным на музыкальной сцене. Для примера можно взять данные хит-парада Лучших синглов США 2021 года, являющегося итоговым списком самых популярных американских и мировых синглов по версии музыкального журнала Billboard. Прагматичные американцы делают вывод о популярности исходя из коммерческого успеха сингла или песни. И данные берутся по информации о продажах за год. Основываясь на лидерах чарта, мировые продажи песен которого бьют рекорды в этом году, можно смело выбирать эту песню, решая слушать новинки музыки.

В 2021 году лидером хит-парада лучших синглов США стала певица Дуа Липа с песней «Levitating». На соседней строчке расположились The Weeknd и Ариана Гранде с треком «Save Your Tears». Хит-парад за 2021 год позволит сделать выбор даже искушенному меломану. В списке различные исполнители. На 25 строчке расположилась Билли Айлиш с песней «Therefore I Am», вышедшей еще в конце 2020 года, но бьющей рекорды по продажам весь 2021 год. Ниже по списку трек Айлиш уже 2021 года — «Happier Than Ever» и неизвестно, куда будет двигаться рейтинг, время в 2021 году еще осталось. Любителям “черного” американского хип-хопа подойдут релизы исполнителя Rod Wave с песней «Tombstone» или Moneybagg Yo с треком «Time Today».

Видя самые коммерчески успешные треки мировых исполнителей, можно уже знакомиться с содержанием песен из чартов, скачать музыку на выбор для ознакомления и по итогу купить официально полный альбом или сингл на интернет-сайте, предлагающему официальную продажу творчества исполнителя. Российские сайты дают возможность скачать песню бесплатно, но стоит понимать, что возможность дается только в целях ознакомления и злоупотреблять не стоит, не нарушая авторские права.

Ознакомиться с содержанием, прослушать трек и после чего купить — стандартный порядок, принятый в цивилизованном мире. Важно, что сервисы для ознакомительных целей, предлагают новое в музыке самыми первыми после официального источника исполнителя. Таким образом они способствуют популяризации среди российских меломанов всех ведущих популярных музыкальных исполнителей планеты. Отслеживающий все новое в музыке всегда будет на волне происходящего и может объективно оценивать все музыкальные основы в моменте.