Андрей Князев. Творческий вечер. 3 января, 16 Тонн

08:57 31.12.2021

Творческий вечер Князя в столице, по традиции, пройдёт в самом начале нового года.

Под неизменный аккомпанемент скрипки и гитары со сцены прозвучат более двух десятков композиций из сказочной копилки Андрея Князева разных периодов.

Любимые боевики группы «КняZz» будут преображены хоровым пением, а лирика «Короля и Шута» подчёркнута камерными аранжировками.

Самых преданных ценителей творчества Князя, как и всегда, ждут сюжеты любимых песен, редкие концертные номера в акустическом формате и уютная праздничная атмосфера, которая бывает на подобных выступлениях только один раз в году.

Приглашаем всех 3 января в московский клуб «16 Тонн» на акустический концерт Андрея Князева!