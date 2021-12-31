Андрей Князев. Творческий вечер. 3 января, 16 Тонн

Творческий вечер Князя в столице, по традиции, пройдёт в самом начале нового года.

Под неизменный аккомпанемент скрипки и гитары со сцены прозвучат более двух десятков композиций из сказочной копилки Андрея Князева разных периодов.

Любимые боевики группы «КняZz» будут преображены хоровым пением, а лирика «Короля и Шута» подчёркнута камерными аранжировками.

Самых преданных ценителей творчества Князя, как и всегда, ждут сюжеты любимых песен, редкие концертные номера в акустическом формате и уютная праздничная атмосфера, которая бывает на подобных выступлениях только один раз в году.

Приглашаем всех 3 января в московский клуб «16 Тонн» на акустический концерт Андрея Князева!

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