Андрей Князев. Творческий вечер. 3 января, 16 Тонн
Под неизменный аккомпанемент скрипки и гитары со сцены прозвучат более двух десятков композиций из сказочной копилки Андрея Князева разных периодов.
Любимые боевики группы «КняZz» будут преображены хоровым пением, а лирика «Короля и Шута» подчёркнута камерными аранжировками.
Самых преданных ценителей творчества Князя, как и всегда, ждут сюжеты любимых песен, редкие концертные номера в акустическом формате и уютная праздничная атмосфера, которая бывает на подобных выступлениях только один раз в году.
Приглашаем всех 3 января в московский клуб «16 Тонн» на акустический концерт Андрея Князева!
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