Где можно скачать музыку

13:09 14.02.2022

Музыка — неизменный спутник жизни людей. Среди большого количества жанров, стилей и направлений, каждый человек найдет себе произведения по душе

Одни меломаны всю жизнь хранят верность определенному кругу исполнителей, слушая только их композиции. Другие любят узнавать новые группы, следят за новинками и увлекаются различными направлениями. Узнаем, как всегда быть в курсе музыкальных тенденций и где можно скачать песню бесплатно.

Где найти песни



У каждой группы или исполнителя есть официальный канал на одной из стриминговых площадок. Для того, чтобы быть в курсе новостей творчества кумира, надо добавить музыканта в список избранного, платформа будет уведомлять о каждом новом выложенном треке. Также стать подписчиком аккаунта группы в социальных сетях, там, как правило, публикуются анонсы новых релизов.

Популярные исполнители не выкладывают новые альбомы в бесплатный доступ. Для того, чтобы слушать его полностью, придется купить. Но один-два трека с нового диска, как правило, транслируются бесплатно для привлечения внимания.

Самый большой выбор композиций размещен на крупных стриминговых площадках. Если меломан интересуется разнообразной музыкой, ему надо определить любимые направления в личном кабинете сервиса. Инструменты платформы будут предлагать новые и популярные синглы в выбранных категориях. Например, если выбрать произведения российских исполнителей, русские песни будут представлены на первых позициях. На каждой площадке свои условия и дополнительные функции, следует просто выбрать удобный для себя ресурс.

В некоторые социальные сети встроены инструменты для прослушивания музыки. Они удобны для пользователей, проводящих много времени, читая контент соцсети.

Кроме перечисленных выше сервисов в интернете есть много сайтов с музыкальными композициями. Эти ресурсы отличаются от стриминговых платформ простым устройством, но выбор треков предлагают большой.

Как скачать



Многие меломаны слушают музыку онлайн, не загружая память устройств гигабайтами музыки. Но при отсутствии интернета они останутся без любимых песен. Для того, чтобы этого не произошло, надо создать плейлист на карте памяти телефона или плейера.

Проще всего скачать музыку на сайте с бесплатным контентом. Открыв любую композицию посетитель выбирает: «слушать» или «скачать».

Крупные площадки и социальные сети не дают возможности загружать треки, только прослушивать. Но в любой браузер можно установить расширение или плагин, с помощью которого становится возможно стаскивать файлы с некоторых площадок, например, с youtube, vimeo.