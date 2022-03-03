Игорь Саруханов споет «Каракум» и «Позади крутой поворот» в Москве

13:25 3.03.2022

Концерт Игоря Саруханова и группы «Круг» состоится в киноклубе «Эльдар» 7 марта 2022 года.

В этом году коллективу исполняется 40 лет, и весь юбилейный период группа планирует не только активно концертировать, но и выпускать новые песни, а ближе к концу года – издать новый полноформатный альбом.

Выступление в «Эльдаре» станет одним из первых в череде юбилейных мероприятий. На концерте коллектив планирует представить такие песни, как «Позади крутой поворот», «Каракум», «Ты сказала поверь», «Ни слова о любви» и «Круг друзей», а также новинки.