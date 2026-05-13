Певица Линда стала подозреваемой по делу о мошенничестве

Певица Линда (Светлана Гейман) после допроса, проведенного 12 мая в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве, стала подозреваемой по уголовному делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает «Коммерсант».

На допрос Линду, являвшуюся свидетелем, доставил наряд полиции. Затем, как сообщил источник издания, процессуальный статус певицы изменился. 

Под стражей с ноября прошлого года находится продюсер и музыкальный издатель Андрей Черкасов, которому вменяют хищение авторских прав на песни из репертуара Линды. Потерпевшим по делу является продюсер Максим Фадеев.

Линду и Дарью Шамову, директора компании «Профит», владельцем которой является Черкасов, подозревают в подделке документов и переоформлении прав на свои музыкальные произведения. Ранее права на песни артистки принадлежали продюсеру Максиму Фадееву. Конфликт между певицей и продюсером тянется давно. В частности, Линда жаловалась, что Фадеев оказывает на нее давление и запрещает ей исполнять собственные хиты, пишет Газета.RU.

«Мне жаль, что мы с Линдой оказались в этой точке,— заявил Фадеев.— На протяжении 30 лет я пытался урегулировать этот вопрос мирно через ее представителей — Кувшинова, Черкасова, но результата это не дало».

По словам Фадеева, речь идет не о запретах и не о публичной войне, а о защите его авторских прав. «Такие вопросы должны решаться не через интервью у блогеров и не через публичную полемику, а с фактами, документами, экспертизой и в правовом поле»,— подчеркнул продюсер, отметивший, что действует исключительно по закону. «Дальше правовую оценку этой ситуации должны дать следствие и суд»,— добавил он.

 

  1. 13.05.2026, 22:43
    Гость: Ааа

    Какие-то авторские права напридумал нам запад... Для народа и страны петь и создавать должны, а у этих всех артистов одно бабло на уме. Страна единая должна быть во всëм, тогда она и крепкой будет, а когда каждый сам за себя, каждый как независимая, обособленная от всех единица - долго такая страна не продержится в таком агрессивном мире, тем более с такими огромными недрами и богатствами, которые защищать нашим ФСБшникам надо было от посягательств любых врагов, в том числе от ограбления с помощью приватизации. Но что теперь про это говорить...

  2. 13.05.2026, 18:54
    Гость: stalker

    Поразительная вещь. Линду обвиняют в хищении авторских прав на ее же собственные песни.

NEWS.am
© KM.RU, Александра Воздвиженская
