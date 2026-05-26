Корейцы BTS стали главными триумфаторами American Music Awards 2026

09:03 26.05.2026

В Лас-Вегасе состоялась церемония вручения премии American Music Awards 2026, главным событием вечера стало долгожданное возвращение южнокорейской группы BTS. Коллектив впервые за четыре года вновь появился на сцене AMAs и стал одним из главных триумфаторов шоу.

Церемония прошла в MGM Grand Garden Arena и транслировалась в прямом эфире на CBS. Ведущей вечера выступила Куин Латифа.

Шоу открыло заранее записанное выступление BTS с концерта, прошедшего накануне, а позже участники лично вышли на сцену за наградами. Группа получила сразу три статуэтки, включая главную — «Артист года». Для BTS эта победа стала еще одним подтверждением их глобального влияния и мощной поддержки со стороны фанатов ARMY.

Отдельную награду коллективу принес трек «Swim», который ранее возглавил чарт Billboard Hot 100. Песня победила в номинации «Песня лета». Кроме того, BTS были признаны лучшим мужским K-pop-исполнителем.

Среди других победителей церемонии выделился Sombr. Артист получил награды за лучшую рок/альтернативную песню (Back to Friends) и лучший рок/альтернативный альбом (I Hardly Knew Her). Позднее организаторы объявили его лауреатом еще одной категории — «Прорыв в рок/альтернативной музыке».

Награда за «Песню года» досталась EJAE, Одри Нуне и REI AMI — вокалистам проекта HUNTR/X, связанного с анимационным фильмом KPop Demon Hunters. Их композиция Golden удерживалась на вершине Billboard Hot 100 восемь недель.

По количеству номинаций лидером церемонии стала Тейлор Свифт — она была представлена сразу в восьми категориях. Следом шли Морган Уоллен, Сабрина Карпентер, Оливия Дин и Sombr — у каждого по семь номинаций. Победителей, как и прежде, выбирали зрители путем голосования.