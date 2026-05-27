Вертикальные видео и новые хиты: новые тренды  музыкальной индустрии

Музыкальные платформы TopHit и Sferoom 20 мая провели шоукейс-концерт Top Hit Live! в московском клубе MEMO

Гостями вечеринки стали артисты, продюсеры, представители музыкальных лейблов, стриминговых платформ, радиостанций, телеканалов, популярные блогеры и журналисты.
 
Открывая вечер, Игорь Краев, основатель платформы TopHit и организатор Top Hit Live! подчеркнул, что короткие вертикальные видео сегодня — главный инструмент продвижения артистов и их хитов.  

Перед началом дискуссии организаторы провели интерактивную акцию — на сцену из зала пригласили двух гостей вечера — парня и девушку. Их прямо на сцене сфотографировали на телефон, с помощью зрителей выбрали характер героев будущего видеоролика, и через час после дискусси показали сгенерированный ИИ ролик с их участием. 

Получилась история о том, как молодой Мастер Кунг-Фу встретился с русской красавицей, та вначале пугается, затем на равных принимает участие в схватке, побеждает парня и убегает. Качество этого ролика вызвало восхищение как у зрителей, так и у самих героев этого сюжета. 

Артисты, промоутеры, рилсмейкеры и музыкальные эксперты рассказали о том, как успешно продвигаться с помощью коротких вертикальных видео, и какие возможности ИИ дает артистам и блогерам. Как снимать, где размещать, как с их помощью привлекать новых подписчиков и фанатов рассказали участник группы NLO Степан Рудницкий, популярная видеоблогер  GTAmillionnata (Наталья Четулян), эксперт Sferoom по продвижению артистов  Андрей Шестаков, артист и AI криэйтор Sferoom Иван Марусов aka Ляма, основатель платформы Sferoom Владислав Янковский и основатель платформы TopHit Игорь Краев.   

Затем на сцену TopHit Live поднялась актриса и певица Настя Негода, которая представляла выступавших артистов. В этот вечер свои новые треки исполнили Артём Качер, Kaya, Testosteron, Daasha, Денис Лусc & Кристина Браво, Savransky & Drozhdina, Саша Санта,  Шампанский, Gonopolsky. Артисты–победители народных голосований в группе TopHit в VK получили подарки и сертификаты от TopHit на продвижение своих новых треков.

В рамках Top Hit Live! стартовал конкурс рилсмейкеров. Участники конкурса снимали на телефоны выступления артистов и участников дискуссии. Эксперты оценят качество отснятых  роликов и количество просмотров и лайков в соцсетях. Лучшие рилсмейкеры получат награды TopHit и Sferoom и контракты на работу с этими платформами. 

