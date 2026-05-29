Фандом Фест ВКонтакте меняет формат и пройдет на новой арене

Фандом Фест ВКонтакте, крупнейший российский фестиваль, посвящённый поп-культуре, меняет локацию и представляет новый формат участия. В этом году мероприятие пройдёт на ЦСКА Арене 10 и 11 октября, посетители сами смогут выбирать, как именно погрузиться в атмосферу фестиваля.

Фандом Фест объединяет поклонников игр, аниме, азиатской культуры, сериалов, фильмов и музыки айдолов. Площадка будет разделена на тематические зоны: маркет с эксклюзивным мерчем, коллекционными комиксами и книгами, музыкальная сцена, дефиле косплея и автограф-сессии с популярными селебрити.

В этом году у посетителей есть выбор формата участия: можно занять сидячие места на трибунах, фан-сектор или танцпол, приобрести место в ложе или целую ложу. Независимо от типа билета доступны общие зоны — лекторий, фудкорт и экспо. Для музыкальных шоу, дефиле косплея и k-pop cover dance каждый сможет выбрать подходящий уровень вовлечённости и комфорт.

«Фандом Фест ВКонтакте всегда объединял разные увлечения, миры и сообщества. Теперь фестиваль превращается в целую вселенную, где зритель становится главным героем истории. До встречи в октябре!» — рассказал директор по маркетингу ВКонтакте Никита Ничкалюк.

В 2025 году фестиваль собрал на Main Stage в Москве 15 тысяч человек, а все билеты были распроданы. На сцене выступили EVERGLOW, DKB, The Last Live, Nomads, WEIYI и КАЙ.

Подробная программа фестиваля появится позже, а билеты поступят в продажу 2 июня в официальном сообществе фестиваля.