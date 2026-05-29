В Москве построят крупный концертный зал

В районе Нагатинский Затон появится новый концертный зал, который станет одним из крупнейших в Москве. О проекте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Новый культурный объект разместят на берегу Москвы-реки рядом с парком развлечений «Остров мечты». По словам Собянина, архитектурную концепцию продумали так, чтобы днем здание выглядело легким и словно парящим над пространством, а в вечернее время превращалось в заметную световую доминанту района.

Площадка будет рассчитана примерно на 8,5 тысячи зрителей. Попасть внутрь можно будет двумя способами: через основной вход с уровня улицы или по пешеходной галерее со второго этажа, которая свяжет зал с «Островом мечты». Ожидается, что такая схема поможет распределить потоки посетителей и сократить время прохода.

Пространство внутри сделают трансформируемым. Конфигурацию зала можно будет менять под разные форматы мероприятий: если убрать около двух тысяч кресел, партер превратится в полноценный танцпол.

Особое внимание уделили транспортной доступности будущей площадки. Неподалеку находится станция метро «Технопарк», что должно упростить дорогу для гостей концертов и крупных событий.

Завершить строительство концертного комплекса планируют к 2028 году.