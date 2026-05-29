В Москве построят крупный концертный зал

В районе Нагатинский Затон появится новый концертный зал, который станет одним из крупнейших в Москве. О проекте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Новый культурный объект разместят на берегу Москвы-реки рядом с парком развлечений «Остров мечты». По словам Собянина, архитектурную концепцию продумали так, чтобы днем здание выглядело легким и словно парящим над пространством, а в вечернее время превращалось в заметную световую доминанту района.

Площадка будет рассчитана примерно на 8,5 тысячи зрителей. Попасть внутрь можно будет двумя способами: через основной вход с уровня улицы или по пешеходной галерее со второго этажа, которая свяжет зал с «Островом мечты». Ожидается, что такая схема поможет распределить потоки посетителей и сократить время прохода.

Пространство внутри сделают трансформируемым. Конфигурацию зала можно будет менять под разные форматы мероприятий: если убрать около двух тысяч кресел, партер превратится в полноценный танцпол.

Особое внимание уделили транспортной доступности будущей площадки. Неподалеку находится станция метро «Технопарк», что должно упростить дорогу для гостей концертов и крупных событий.

Завершить строительство концертного комплекса планируют к 2028 году.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Стоп-кадр из видеотрансляции
Володин оценил возможные потери Армении при выходе из ЕАЭС
Стоп-кадр из видеотрансляции
Лавров рассказал, что удерживает Россию от «чрезмерного ущерба» Украине
Фемида © KM.RU, Вадим Черноусов
Спутницы погибших бойцов СВО добиваются отмены норм, лишающих их выплат
Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке дронов
Избранное
Эпидемия «Легенды русского рока» (двойной винил)
Ермен Анти, 13 января, Harat’s Pub (Актюбинск)
«Приключения Электроников», 5 декабря, «Мумий Тролль Music Bar»
Альбина Джанабаева: «Женщина расцветает, когда любит!»
«Очевидно, что Крым никогда не проявлял желания перейти из состава России в состав Украины. Его не спрашивали ни в 1954, ни в 1991 году»
Валерий Сюткин научил настойчивее овладевать дамами
«На Западе прямо признают масштаб вопроса – цивилизационная война. Там объявляется, что если Россия победит, то это может означать начало конца западной цивилизации»
Момент ясности
Kruger «XXX» (3СD)
Опера-драма Алексея Рыбникова «Le prince André. Князь Андрей Болконский», «Градский Холл», 21 и 22 октября 2022 года
Почему убили генерала Сарварова?
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie