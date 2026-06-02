ACCEPT выпустили новую версию Fast as a Shark с рок-супергруппой

Немецкая метал-группа Accept представила обновленную версию своего культового трека Fast as a Shark — релиз приурочен к 50-летию коллектива.

Новая запись объединила сразу несколько звезд тяжелой сцены. В работе над песней приняли участие Кирк Хэмметт, Фил Ансельмо, Микки Ди и Билли Шихэн. Вместе с ними в записи выступили участники Accept — Вольф Хоффманн и Марк Торнилло.

Оригинальная Fast as a Shark вышла в 1982 году на альбоме Restless and Wild и считается одной из знаковых композиций в истории хеви-метала. Новая версия станет частью будущего альбома Teutonic Titans 1976–2026, который выйдет 4 сентября 2026 года на лейбле Napalm Records.

Кирк Хэмметт признался, что участие в проекте стало для него особенным событием. По словам музыканта, он рад отдать дань уважения группе, которая когда-то оказала на него большое влияние.

Гитарист Accept Вольф Хоффманн рассказал, что работа над треком получилась особенно яркой и необычной. Для новой версии музыканты даже заново записали вступление, оформив его в духе традиционной баварской музыки. В записи использовали народную немецкую песню Ein Heller und ein Batzen, которую специально исполнил коллектив традиционных духовых музыкантов из Баварии.

Будущий альбом станет одновременно юбилейным проектом и своеобразным посвящением истории самой группы и жанра хеви-метал, в развитии которого Accept сыграли заметную роль. В пластинку войдут 19 известных композиций и участие 50 приглашенных музыкантов.