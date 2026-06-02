ACCEPT выпустили новую версию Fast as a Shark с рок-супергруппой

Немецкая метал-группа Accept представила обновленную версию своего культового трека Fast as a Shark — релиз приурочен к 50-летию коллектива.

Новая запись объединила сразу несколько звезд тяжелой сцены. В работе над песней приняли участие Кирк Хэмметт, Фил Ансельмо, Микки Ди и Билли Шихэн. Вместе с ними в записи выступили участники Accept — Вольф Хоффманн и Марк Торнилло.

Оригинальная Fast as a Shark вышла в 1982 году на альбоме Restless and Wild и считается одной из знаковых композиций в истории хеви-метала. Новая версия станет частью будущего альбома Teutonic Titans 1976–2026, который выйдет 4 сентября 2026 года на лейбле Napalm Records.

Кирк Хэмметт признался, что участие в проекте стало для него особенным событием. По словам музыканта, он рад отдать дань уважения группе, которая когда-то оказала на него большое влияние.

Гитарист Accept Вольф Хоффманн рассказал, что работа над треком получилась особенно яркой и необычной. Для новой версии музыканты даже заново записали вступление, оформив его в духе традиционной баварской музыки. В записи использовали народную немецкую песню Ein Heller und ein Batzen, которую специально исполнил коллектив традиционных духовых музыкантов из Баварии.

Будущий альбом станет одновременно юбилейным проектом и своеобразным посвящением истории самой группы и жанра хеви-метал, в развитии которого Accept сыграли заметную роль. В пластинку войдут 19 известных композиций и участие 50 приглашенных музыкантов.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Суд приговорил к 3 годам колонии россиянку, сделавшую кальян на куличе
Стоп-кадр из видеотрансляции
Шойгу: НАТО отрабатывает сценарии ударов по Союзному государству
Картаполов пояснил, что относится к «центрам принятия решений» в Киеве
Freepik "/>
Отмена домашки: нужны ли школе такие перемены?
Избранное
«Тридцатипятилетняя эпоха национальных предательств, саморазрушения и самокастрации завершается»
НРАВ «Желтые стены» (интернет-сингл)
«Аргументация о необходимости вооружения судебных приставов звучит весьма странно»
Почему СССР пугает либералов?
Кирилл Комаров и Дмитрий Фомичев «Посмотри на басиста» (интернет-сингл)
Дельфин, 9 августа, Дизайн завод
«Чтобы выстоять и победить в цивилизационной войне с Западом, необходима полная мобилизация всех сфер жизни»
МосквитиН «Пропеллер» (интернет-сингл)
Кинопремьера «Доктор»: последний бой Сергея Пускепалиса за любовь и человечность
Марина Штода: «Красота и молодость идут изнутри!»
Действуй! «Если упал, вставай!» (интернет-сингл)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie