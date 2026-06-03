«Море до утра»: Ласки и Taliya выпустили первый релиз со студией «Союз»

«Море до утра»: Ласки и Taliya выпустили первый релиз со студией «Союз»

Проект «Ласки feat. Taliya» представил 1 июня новый трек «Море до утра». Композиция знаменательна вдвойне: это первая работа артистов, выпущенная под эгидой легендарной студии «Союз».

«Море до утра» - это не просто песня, а готовый саундтрек к самым жарким ночам этого сезона. Танцевальный, легкий и невероятно мелодичный трек с первых секунд задает настроение беззаботного лета, побега от городской суеты и полного растворения в моменте. Теплый песок, соль на щеках, закаты, объятия и поцелуи до рассвета - все это сплетается в единую атмосферу, которая уже метит в самое сердце всех танцполов страны. Энергичный ритм, запоминающиеся хуки и легкость подачи делают «Море до утра» идеальным кандидатом на роль главного летнего хита.

По единодушному мнению авторов и продюсеров, композиция уже готовится покорить все танцполы страны - от клубных площадок до открытых фестивалей и пляжных вечеринок.

«Для нас "Море до утра" - это не просто трек, а маленький портал в лето. Хочется, чтобы каждый, кто его включит, прямо с первых секунд оказался там, с одним простым желанием - танцевать до рассвета, - говорит Ласки. - И особенно приятно, что именно эта песня открывает новую страницу истории нашего проекта вместе со студией "Союз". Мы чувствуем огромную поддержку и верим, что эта коллаборация подарит слушателям много ярких моментов. Включайте на полную и до встречи на танцполе!»

Трек уже доступен на всех цифровых платформах. Лето начинается здесь!

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