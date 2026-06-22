Грандиозное трибьют-шоу Pink Floyd пройдет на главной сцене SandlerFest

14:04 22.06.2026

Одним из главных событий SandlerFest станет масштабное трибьют-шоу ANOTHER BRICK, посвящённое творчеству легендарной группы Pink Floyd. Уникальная постановка будет представлена 19 июля на главной сцене фестиваля и объединит музыку, визуальное искусство и атмосферу культовых концертов британской рок-легенды.

Специально для этого выступления партнёры фестиваля привезут оригинальную гитару Дэвида Гилмора, приобретённую на аукционе. Во время концерта инструмент будет находиться на сцене как символ связи с наследием одного из самых влиятельных коллективов в истории мировой музыки.

В программе примут участие международные гости — группа JoinTrip (Куба), а также специально приглашённый саксофонист из Лос-Анджелеса Gen Sax, ученик легендарного Куинси Джонса — выдающегося продюсера, работавшего над созданием величайших альбомов Майкла Джексона и множества других мировых музыкальных проектов.

Особым элементом шоу станет хор из 120 человек под управлением Игоря Сандлера. Вместе музыканты и вокалисты представят один из самых масштабных трибьютов Pink Floyd, когда-либо показанных на российской сцене.

Для каждой композиции подготовлен собственный авторский видеоряд, который позволит зрителям максимально глубоко погрузиться в атмосферу творчества группы. Дополнят впечатление гигантские надувные фигуры под открытым небом, вдохновлённые знаменитыми концертными постановками Pink Floyd и образами культового альбома Animals.

ANOTHER BRICK — это больше, чем трибьют-концерт. Это возможность на один вечер оказаться внутри музыкальной вселенной Pink Floyd, почувствовать масштаб её звучания и вновь пережить эмоции, которые уже несколько десятилетий объединяют миллионы поклонников по всему миру.

Международный фестиваль прогрессивной музыки SandlerFest пройдет 18-19 июля 2026 года на территории ВДНХ. Не имеющее аналогов в мире уникальное мероприятие соберет музыкантов разных поколений и направлений: от джаза, блюза, кантри, фолка, арт- и симфо-рока до классического рока, хард-, психоделик-, фьюжн-, глэм- и гранж-стилей. В рамках фестиваля состоится музыкальное событие «Шостакович-120. Великое наследие современности» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.