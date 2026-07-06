Огромная розовая свинья воспарит в небе ВДНХ на SandlerFest

Огромная розовая свинья воспарит в небе ВДНХ на SandlerFest

Одним из центральных событий SandlerFest, которое пройдет 19 июля в Зеленом театре ВДНХ, станет масштабное трибьют-шоу ANOTHER BRICK, посвящённое творчеству Pink Floyd — группе, которая стала символом рок-эпохи, воплощением свободы и неподдельного духа музыки. В рамках шоу в небе воспарит главный символ их легендарных концертов — воздушная свинья, знакомая всем поклонникам и ставшая олицетворением их неповторимой атмосферы.

Эта грандиозная конструкция — больше чем просто декорация, она стала символом пиратского духа, свободы и богатого музыкального наследия, тесно связанного с легендарной группой. Увидеть её смогут все зрители фестиваля на главной сцене.

Этот легендарный концерт объединит множество артистов и уникальных элементов презентации. В рамках шоу на сцене появится оригинальная гитара Дэвида Гилмора, привезённая специально для этого мероприятия прямо с аукциона. Этот символ, находясь в центре внимания, станет ярким напоминанием о наследии группы и её влиянии на современную музыку.

В концерте примут участие международные гости — группа JoinTrip из Кубы и саксофонист Gen Sax из Лос-Анджелеса, ученик прославленного Куинси Джонса, работавший с Майклом Джексоном и другими мировыми артистами. Также в шоу выступит хор из 120 человек под руководством Игоря Сандлера, подготовивший одно из самых масштабных трибьютов Pink Floyd в истории России с оригинальными видеорядом и сценическими эффектами.

ANOTHER BRICK — это не просто концерт, а уникальная возможность оказаться в сердце музыкальной вселенной Pink Floyd, почувствовать масштаб их звучания и пережить эмоции, объединяющие миллионы поклонников по всему миру.

Международный фестиваль прогрессивной музыки SandlerFest пройдет 18-19 июля 2026 года на территории ВДНХ. Не имеющее аналогов в мире уникальное мероприятие соберет музыкантов разных поколений и направлений: от джаза, блюза, кантри, фолка, арт- и симфо-рока до классического рока, хард-, психоделик-, фьюжн-, глэм- и гранж-стилей. В рамках фестиваля состоится музыкальное событие «Шостакович-120. Великое наследие современности» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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