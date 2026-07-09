Бонни Тайлер умерла после экстренной операции в Португалии

Британская певица Бонни Тайлер, чей голос стал одним из самых узнаваемых в поп-роке 1980-х, умерла в возрасте 75 лет. Как сообщила The Sun со ссылкой на заявление семьи и команды артистки, исполнительница скончалась в больнице в Португалии, где проходила лечение после тяжелого заболевания.

По данным издания, в конце апреля Тайлер экстренно госпитализировали в Фару с перфорацией кишечника. Певице провели срочную операцию, после чего врачи ввели ее в искусственную кому, чтобы облегчить восстановление. В середине июня семья сообщала, что артистка пришла в сознание, однако ее состояние по-прежнему оставалось тяжелым: Бонни находилась в реанимации, а все летние концерты пришлось отменить или перенести. Несмотря на осторожно позитивные прогнозы врачей, спасти певицу не удалось — она умерла от осложнений, вызванных болезнью.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте артистки, семья попросила уважать ее право на частную жизнь в этот тяжелый момент. Подробности о дате и месте прощания, как ожидается, сообщат позднее.

Бонни Тайлер — сценическое имя валлийской певицы Гейнор Хопкинс. Мировую известность ей принесли хиты Total Eclipse of the Heart, It’s a Heartache и Holding Out for a Hero. Пик ее популярности пришелся на конец 1970-х и 1980-е, когда ее песни стабильно попадали в чарты по обе стороны Атлантики. За карьеру длиной более пяти десятилетий Тайлер выпустила 18 студийных альбомов, получила три номинации на «Грэмми», а в 2023 году была удостоена ордена Британской империи за заслуги перед музыкой. В 2013 году она представляла Великобританию на «Евровидении» с песней Believe in Me.

Последним на сегодня студийным альбомом певицы остается The Best Is Yet to Come, вышедший в 2021 году. Даже в последние годы Тайлер продолжала активно выступать и гастролировать, а ее команда планировала юбилейный тур, посвященный 50-летию карьеры. 

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