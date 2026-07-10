Всероссийский рок-фестиваль Hammer Fest впервые пройдет в Ульяновске

Всероссийский рок-фестиваль Hammer Fest впервые пройдет в Ульяновске

Легендарный андерграундный фестиваль Hammer Fest, который берет свою историю с 2004г., впервые пройдет в Ульяновске. С 7 по 9 августа в клубе «Ржавый ключ».

На улице Дворцовой 7 выступят рок-коллективы со всей России. Фестиваль, ранее проходивший в Сочи, Краснодаре и Ростове-на-Дону, впервые привезли на ульяновскую сцену.

В этом году организаторы подготовили программу, способную удовлетворить как преданных фанатов металла, так и ценителей русского рока. Хедлайнерами трехдневного марафона выступят популярные рок-группы «Монгол Шуудан», Sellout и «Кувалда».

«У нас все по-настоящему, - говорит основатель и главный организатор фестиваля Владислав “Хаммер”, - группы, которые приезжают на фестиваль играют самый честный рок».

Лайн-ап фестиваля: «Кувалда», «Монгол Шуудан», Sellout «Колхозная Самодеятельность», ParadigmA, Томшин Бэнд, «Пароли Пунш», «Лучший Самый День» и другие. Время: с 18.00 до 23.00. 

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