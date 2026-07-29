Тони Айомми анонсировал первый за 21 год сольный альбом

18:29 29.07.2026

Легендарный гитарист Black Sabbath Тони Айомми анонсировал выход своего нового сольного альбома, получившего название "From The Dark". Пластинка выйдет 23 октября и станет первой полноценной сольной работой музыканта за 21 год.

В альбом вошли восемь новых композиций. Вместе с Айомми над записью работали норвежский вокалист Йорн Ланде, бас-гитаристка Бекки Болдуин и барабанщик Карл Бразил. Продюсером релиза выступил сам музыкант вместе со своим давним соратником Майком Эксетером.

По словам Айомми, работа над пластинкой принесла всей команде настоящее удовольствие. Музыкант отметил, что не стремился кому-либо что-либо доказывать, а хотел просто записать сильный рок-альбом.

Создание "From The Dark" заняло несколько лет. Изначально Айомми планировал сделать инструментальную запись, однако позднее решил добавить вокал. Работа над проектом неоднократно откладывалась, в том числе из-за подготовки к последнему выступлению Black Sabbath.

Предыдущий сольный альбом гитариста — "Fused", записанный совместно с Гленном Хьюзом, вышел в 2005 году. За последние годы Айомми выпускал лишь отдельные композиции, включая "Scent Of Dark" и "Deified", а новый релиз станет его первым полноформатным возвращением к сольному творчеству более чем за два десятилетия.