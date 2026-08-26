Долли Партон умерла в возрасте 80 лет после болезни

09:30 26.08.2026

Американская певица, актриса и автор песен Долли Партон умерла в возрасте 80 лет. О ее смерти 25 августа сообщил племянник артистки Брайан Сивер. Позднее представитель Партон подтвердил, что последние дни жизни она провела в медицинском центре Vanderbilt-Ingram Cancer Center в Нэшвилле.

По словам представителя певицы, Партон недолго боролась с онкологическим заболеванием. Какой именно диагноз ей был поставлен, официально не раскрывается.

В последние месяцы Партон сталкивалась с проблемами со здоровьем. В сентябре 2025 года она отложила выступления в Лас-Вегасе, а позднее отменила запланированную резиденцию. При этом певица продолжала работать над новыми проектами. 19 августа она дистанционно приняла награду Academy of Country Music за вклад в развитие кантри-музыки.

Долли Партон родилась в 1946 году в штате Теннесси и начала музыкальную карьеру еще в детстве. За более чем 60 лет в музыке она стала одной из самых известных исполнительниц в истории кантри. Партон написала тысячи песен, среди которых «Jolene», «9 to 5», «Coat of Many Colors» и «I Will Always Love You». Последняя получила мировую известность также благодаря исполнению Уитни Хьюстон в фильме «Телохранитель».

Помимо музыки, Партон снималась в кино, занималась бизнесом и активно участвовала в благотворительных проектах. Основанная ею программа Imagination Library занимается распространением книг среди детей и передала уже более 300 млн экземпляров. Певица также выделила $1 млн на исследования коронавируса в Университете Вандербильта, которые помогли в разработке вакцины Moderna.

Партон была удостоена 11 премий Grammy и вошла в Зал славы рок-н-ролла. В 2026 году Guinness World Records назвал ее иконой своих мировых рекордов.

По желанию семьи похороны певицы пройдут в закрытом формате, только для ближайших родственников. Вместо цветов родные попросили поклонников сделать пожертвования в пользу Imagination Library.