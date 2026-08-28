Концерт Канье Уэста в Петербурге решили провести

14:03 28.08.2026

Выступление американского рэпера Канье Уэста в Петербурге состоится, запрета на его проведение нет, сообщает РБК со ссылкой на источники.

«С нашей стороны он [договор] подписан, ждем сегодня от площадки подписанного договора. Позиция агентства всегда была без изменений. Мы, как вы видите, концерт не отменяли, не переносили. И шли к тому, чтобы все это состоялось в изначально назначенные даты. Поэтому все будет хорошо, как мы говорили с самого начала», — сообщила РБК глава Say Agency Анна Субчева.

«Все же это была проблема не нас, как организаторов, а площадки. Ведь изначально площадка вместе с нами вышла в анонс и в продажу. У нас есть письмо, подтверждающее разрешение на выход в анонс и продажу от площадки. Поэтому свои нюансы технические площадка преодолела. И теперь у нас все хорошо», — добавила она.

Вечером 24 августа «Газпром Арена» заявила, что не является организатором концертов Уэста и не подписывала договор аренды. При этом билеты на два выступления, запланированные на 10 и 11 октября, продавались уже больше недели.

Глава агентства Анна Субчева сообщала, что договор с артистом подписан, проблем с площадкой не было: стороны согласовали спецификацию, оставалось подписать договор аренды до 27 августа. О расторжении договоренностей площадка их не уведомляла. «Такой возможности отмены не существует. Все обязательно состоится», — уверяла она.

Вечером 26 августа «Газпром Арена» сообщила «Осторожно, новости» о продолжении переговоров и вероятном переносе дат. Затем стадион выпустил официальное заявление, что информация касательно концерта Канье Уэста может быть размещена «только на ресурсах организатора — Say Agency. «Информация относительно изменений в концертной программе «Газпром Арены» будет появляться на сайте «Газпром Арены», — сообщили там.

Собеседник РБК, близкий к администрации Петербурга, сообщил, что концерт с властями не согласовывали: «О концерте я, как и вы, узнал из новостей. Решение об отмене принято, так как с нами ничего не согласовали. Это не политическое, а логическое решение: нельзя назначить мероприятие такого масштаба через голову властей. Может быть, концерт и состоится, если его нормально согласуют». По его данным, договоренности были только между менеджерами исполнителя и организаторами.

Источник РБК, близкий к администрации президента (АП), рассказал, что в АП есть сторонники мероприятия, полагающие, что оно опровергает тезис об изоляции России. Другой собеседник допускал, что против концерта мог быть аргумент о сходстве с «голой вечеринкой».

По словам одного из собеседников РБК, переговоры о приезде Уэста шли еще в прошлом году, был найден инвестор — крупный банк, но тогда не удалось обеспечить «понятных политических гарантий» из-за скандала вокруг нацистской символики.

Официально о концертах Say Agency объявило 17 августа. Билеты стоили от 9 тыс. до 160 тыс. руб., самые дешевые разошлись за час. «У нас точно приедет Канье Уэст», — говорила Субчева, обещая, что программа пройдет «в рамках законодательства Российской Федерации». О приезде артиста тогда же сообщил телеграм-канал «Газпром Арены».

Гастроли Уэста станут частью мирового тура в поддержку альбома Bully и первым полномасштабным концертом рэпера в России — в 2024 году он приезжал в Москву только с частным визитом.