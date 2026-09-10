Отреставрированные коллажи Егора Летова впервые выставили в Москве

19:42 10.09.2026

Выставка визуальных произведений Егора Летова «Трава по пояс» открылась в московском Центре Вознесенского в день его рождения 10 сентября 2026 года

Днем раньше в формате закрытого мероприятия был дан старт экспозиции. Директор Центра Вознесенского Ольга Варцева напомнила, что «Трава по пояс» стала в этих стенах третьей выставкой в рамках проекта «Поэзия вне себя». Первым из них стала экспозиция Андрея Вознесенского, второй — Бориса Усова (Белокурова) из «Соломенных енотов». Кураторами же экспозиции «Трава по пояс» выступили Дмитрий Хворостов и Кирилл Маевский, сокуратор - вдова Егора Летова Чумакова.

Дмитрий Хворостов признался, что многие представленные здесь произведения Егора Летова вызывают у него сентиментальные чувства. «У кого-то эта выставка даже вызовет разочарование, - заметил он. Сила Егора Летова, его действие миссия были связаны со словом «разочарование». Он и обращался к разочарованным людям. Это был важный экзистенциальный взрыв, который до сих пор работает. Это мне напоминает, как ополченцы в в 2015 заливали солярку в в мемориальный танк Великой Отечественной войны».

Егор Летов действительно воспринимал свое творчество как, своего рода войну и искусство прямого действия, под знаменами которого можно и жизнь отдать. Видимо, недаром в первом зале выставки история «Гражданской обороны» представлена на знаменах, а тексты песен — на вымпелах. Причем, большинство полотнищ имеет кроваво красный цвет, а текст «Долгой счастливой жизни» по контрасту напечатан красным на траурном вымпеле, вскрывая подлинный смысл этой песни. Посреди этого же зала — четыре гитары Егора Летова, украшенные в фирменной коллажной технике, которые и были его главным оружием.

Коллажи в изобилии представлены во втором зале. Среди них и самостоятельные произведения (исполинский прямоугольник «Лица», известный по оформлению сборника «Благодать» проекта «Коммунизм»), и картины, созданные для дизайна дисков «Прыг-скок» и «Попс». Центральное место занимает коллаж к альбому «Сто лет одиночества». Оригинал, который сам Егор Летов называл «иконой», был в очень плохом состоянии, поэтому его подвергли ювелирной реставрации. «Коллажи теперь выглядят свежими, новыми и светятся», - сказал по этому поводу Дмитрий Хворостов.

Элементы коллажей присутствуют и в экспонатах третьего и послдеднего зала — например, в оформлении рукописного текста песни «Невыносимая легкость бытия» (который и сам по себе представляет монтаж из многочисленных образов. Впервые представлен рукописный чистовик текста песни «На дальней станции сойду» Михаила Танича, написанный рукой Егора Летова (как раз с давшим выставке словосочетанием «Трава по пояс». Здесь же есть экспонаты, раскрывающие лидера «ГО» с неожиданной стороны — детские рисунки кактусов с динозаврами и дневник наблюдений за природной. В одной из таких тетрадок присутствует словосочетание «КОАПП» - цикл советских радиоспектаклей о бионике, которому посвящена выставка, параллельно открывшаяся на минус первом этаже Центра Вознесенского.

Выставка «Трава по пояс» будет работать до 10 января 2027 года. Вход в третью пятницу каждого месяца — свободный.

Денис Ступников