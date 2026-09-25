Ласки с певицей Taliya оставили «Королеву одну»

Ласки с певицей Taliya оставили «Королеву одну»

Дуэт Ласки совместно с певицей Taliya представили новый трек «Королева одна».

Релиз состоялся 18 сентября на всех основных стриминговых платформах. Сингл выпущен лейблом «Студия Союз» «Королева одна» стала результатом продолжительной работы и желания найти новую форму для старой как мир истории — истории расставания, в которой женщина остаётся не сломленной.

«Королева одна» — танцевальный трек, рассказанный через метафору шахматной партии. Героиня — не жертва обстоятельств, а стратег, который ставит мат собственной боли и выходит из игры победительницей.

Для Ласки «Королева одна» стала переходом к более зрелому звучанию. Taliya привнесла в композицию драматичность и вокальную силу.

«Мы хотели создать песню, которая станет гимном для тех, кто пережил расставание и нашёл в себе силы не сломаться. Это песня не о потере, а о победе. Когда мы работали над текстом, то сразу договорились: никаких слёз в подушку, никаких "я не могу без тебя". Наша героиня не ждёт, пока боль утихнет, — она сама делает ход. Шахматная доска здесь не просто красивая метафора, это способ сказать, что вся жизнь — это партия, где ты либо игрок, либо фигура на чужом поле. Мы хотим, чтобы после этого трека у людей появлялось ощущение, что они могут взять свою боль в руки и превратить её в силу. Одиночество — это не приговор, а иногда — единственно честное состояние, из которого рождается что-то настоящее. Для нас обоих эта песня — высказывание. Мы вложили в неё много личного, и нам важно, чтобы слушатель почувствовал: он не один прошёл через подобное. Быть одному или одной — это не про пустоту, а про свободу», — комментируют артисты.

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